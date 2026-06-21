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बहुत जल्द बारिश से भीगने वाला है मध्य प्रदेश, मौसम विभाग ने इस तारीख पर लगा दिया ठप्पा

मध्य प्रदेश में लोगों मानसून का इंतजार, मौसम वैज्ञानिकों ने बताई नई तारीख और क्यों बढ़ा इंतजार, जानिए अगले दो दिन कैसा रहेगा मानसून.

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बहुत जल्द बारिश से भीगने वाला है मध्य प्रदेश (ANI)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 2:57 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून लगातार लेट हो रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अभी मानूसन के लिए प्रदेश के लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में प्री मानसून एक्टीविटी जारी रहेगी. मौसम विशेषज्ञ प्रदेश में 25 जून तक मानसून की एंटी की उम्मीद जता रहे हैं, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कई दिनों से ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड, बिहार को पार करते हुए यह छत्तीसगढ़ कब तक पहुंचता है.

हालांकि फिलहाल इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. उधर मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के टीकमगढ़, निवाड़ी सहित 24 जिलों में बारिश की संभावना जताई है.

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22 जून एमपी में कैसा रहेगा मौसम (ETV Bharat)

अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम

सीनियर मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा बताते हैं कि "मानसून की उत्तरी सीमा लगातार सोलापुर, हैदराबाद, कोरापुट, फूलबनी, रांची, मुजफ्फरापुर से होते हुई गुजर रही है. इसके 23 जून को और आगे बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि मानसूनी हवाएं प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश करा रही हैं. इसके चलते अगले दो दिन प्रदेश के कई क्षत्रों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है.

22 जून को मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, विदिशा, अशोकनगर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना जताई गई है.

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23 जून मध्य प्रदेश में मौसम का हाल (ETV Bharat)

23 जून को प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया के अलावा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगौन, देवास, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में बारिश होने की संभावना है.

24 जून को इंदौर, खरगौन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर , सीधी में बारिश की संभावना जताई गई है.

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कई शहरों में पारा अभी भी 40 पार (ETV Bharat)

25 जून को बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, रीवा, मऊगंज में बारिश की संभावना जताई गई है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में मानसून सामान्य रहेगा.

एमपी में 25 जून का आ सकता है मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक यदि मानसून की छत्तीसगढ़ में एंट्री हो गई, तो इसके बाद अगले दो दिन में मानसून की मध्य प्रदेश में एंट्री होने की संभावना है. उधर प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, चंबल, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश होने से तापमान स्थिर बना हुआ है. उधर खजुराहो, नौगांव, सीधी, जबलपुर, दतिया और मंडला में अभी भी गर्मी सता रही है. इन शहरों में अभी भी दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है.

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