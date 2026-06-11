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मानसून की डेट हुई रिसेट, मध्य प्रदेश में फुल स्विंग में बारिश की जान लें ओरिजनल तारीख

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से जल रहे कई जिले, लोगों को बेसब्री से मानसून का इंतजार, मौसम विभाग ने बता दी मानसून की तारीख.

MP MONSOON ENTRY DATE
मानसून की डेट हुई रिसेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 2:18 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 3:00 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान है, तो वहीं कई जिले अभी भी भीषण गर्मी से तप रहे हैं. मध्य प्रदेश के करीब 26 से ज्यादा शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है. जिसमें बुधवार को सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो रहा, ऐसी गर्मी में लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं, कि आखिर मध्य प्रदेश में मानसून कब धमाकेदार एंट्री लेगा.

इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को एमपी के कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, इन जिलों में प्री मानसून अपना असर दिखा रहा है. आईए जानते हैं कब आएगा मानसून.

खजुराहो रहा सबसे गर्म, यहां 40 के पार पारा

सबसे पहले बात करते हैं कि एमपी के किन हिस्सों में तापमान सबसे ज्यादा रहा, तो खजुराहो में बुधवार को 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. जबकि दतिया में 44 डिग्री, टीकमगढ़, रीवा, राजगढ़ और ग्वालियर में 43 डिग्री, नौगांव में 42 डिग्री, सतना में 42.8 डिग्री, गुना में 42.2 डिग्री, जबलपुर में 40.5, भोपाल में 40.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

MADHYA PRADESH MONSOON UPDATE
मध्य प्रदेश में 15 से 18 जून तक आ सकता है मानसून (IANS)

एमपी के कई जिलों प्री मानसून एक्टिव

वहीं इसके उलट प्रदेश के दूसरे हिस्से में आंधी-बारिश देखने मिली. जबलपुर से लेकर ग्वालियर तक तूफान चला. वहीं दमोह में बुधवार को ओलावृष्टि हुई. इस दौरान मध्य प्रदेश में प्री मानसून का खूब असर देखने मिल रहा है. कई जिलों में तेज हवाओं, आंधी-तूफान के साथ बारिश ने मौसम बदला है. मौसम विभाग की माने तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों ओर से नमी बनी हुई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में मौसम बदल रहा है और कई जिलों में बारिश देखने मिल रही है.

मध्य प्रदेश में आने वाला है मानसून

मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक मध्य प्रदेश में 15-18 जून के बीच में मानसून दस्तक दे सकता है. मानसून इंदौर और जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल और बड़वानी से प्रदेश में एंट्री ले सकता है. जबकि इससे पहले आंधी-बारिश जारी रहेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 48 से 72 घंटे मानसून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस दौरान पूर्वी, दक्षिणी और मध्य मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है. वहीं गुरुवार यानि आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 30-40 की रफ्तार में तेज हवाएं भी चल सकती है.

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया "दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आज यानि गुरुवार को कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों में प्रगति दर्ज की है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 2–3 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के अतिरिक्त क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है. वहीं, एक पश्चिमी विक्षोभ 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है, जबकि उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं.

MP RAIN ALERT MANY DISTRICTS
एमपी के कई जिलों प्री मानसून एक्टिव (ETV Bharat)

पंजाब से होकर उत्तर मध्य प्रदेश और बांग्लादेश तक फैली ट्रफ रेखा भी मौसम गतिविधियों को प्रभावित कर रही है. सैटेलाइट चित्रों के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बादल छाए हुए हैं, जिससे आने वाले दिनों में कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है."

Last Updated : June 11, 2026 at 3:00 PM IST

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