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मध्य प्रदेश पर अगले 72 घंटे भारी, लगातार बारिश से नदियां उफान पर, 15 जिलों में बाढ़ का खतरा

मौसम केंद्र भोपाल ने अगले तीन दिनों के लिए मूसलाधार और अति भारी बारिश का रेड और आरेंज अलर्ट जारी किया.

MADHYA PRADESH MONSOON
मध्य प्रदेश का मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 11:01 PM IST

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Updated : July 7, 2026 at 11:10 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के लिए अगले 72 घंटे मुश्किल भरे हो सकते हैं. मौसम विभाग ने इन तीन दिनों के दौरान मूसलाधार और अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. सबसे बड़ी चिंता राज्य के 15 जिलों को लेकर है, जहां अगले 24 घंटों के भीतर मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इन परिस्थितियों को देखते हुए उफनती नदियां और जलमग्न होते रास्तों के बीच प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है.

छत्तीसगढ़ के ऊपर बना डिप्रेशन अब लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित होकर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर स्थिर हो गया है. अब इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है. जिसके कारण मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए मूसलाधार और अति भारी बारिश का रेड और आरेंज अलर्ट जारी किया है.

मध्य प्रदेश का मौसम (ETV Bharat)

24 घंटों में 15 जिलों पर अचानक बाढ़ का संकट

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अत्याधिक पानी के बहाव और भीग चुकी मिट्टी के कारण निचले इलाकों में तेजी से जल भराव हो रहा है. अगले 24 घंटों के भीतर प्रदेश के 15 जिलों के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है. इनमें पूर्वी मध्य प्रदेश के सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और सतना जिले के साथ पश्चिमी मध्यप्रदेश के झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन और रतलाम जिले शामिल हैं.

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8 जुलाई को इन जिलों में आरेंज और यलो अलर्ट

मानसूनी सिस्टम गुरुवार यानि 8 जुलाई को भी पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की रफ्तार बढ़ेगी. इस दिन गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुरकलां, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों सहित विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, आगर, मंदसौर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर और निवाड़ी में भारी बारिश का यलो अलर्ट है.

9 जुलाई को उत्तर उत्तर-पूर्वी बेल्ट में जारी रहेगा दौर

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्रवार को भी मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मानसून का मुख्य केंद्र उत्तर-पूर्वी हिस्सा रहेगा. ऐसे में शिवपुरी, दतिया, भिंड, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जबकि विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुरकलां, पन्ना, दमोह, सागर और छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि 10 जुलाई से मानसून की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने लगेगी. विशेष रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में बारिश का जोर कम होगा और दूसरे सप्ताह से लोगों को मानसूनी आफत से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है.

बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी दे रही ताकत

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ऊपर बना डिप्रेशन अब वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदल चुका है, जो इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश पर केंद्रित है. बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी के चलते इस सिस्टम को बहुत ताकत मिल रही है. यही कारण है कि अल-नीनो के शुरुआती प्रभाव के बावजूद मध्य प्रदेश में इतनी जबरदस्त मानसूनी बारिश देखने को मिल रही है. अगले 48 से 72 घंटे राज्य के लिए बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता खत्म हो चुकी है और अब पानी सीधे बाढ़ का रूप ले रहा है.

बीते 24 घंटों की स्थिति, छिंदवाड़ा और हरदा डूबे

बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में रिकार्ड बारिश दर्ज की गई. पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां व्यापक स्तर पर वर्षा हुई. सबसे ज्यादा बारिश छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ में 150.5 मिमी दर्ज की गई. पूरे क्षेत्र में कुल 20 स्थानों पर भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मानसून मेहरबान रहा. सबसे अधिक बारिश हरदा जिले के टिमरनी में 96.3 मिमी रिकार्ड हुई. यहां कुल 5 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई.

एमपी में सामान्य से 5 प्रतिशत ज्यादा पानी बरसा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ते हुए 2 जुलाई को ही पूरे प्रदेश को कवर कर लिया था. वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में सामान्य से 5 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है. हालांकि इसमें क्षेत्रीय असमानता है. जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 21 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी भी सामान्य से -12 प्रतिशत कम बारिश हुई है, लेकिन मौजूदा सिस्टम इस कमी को तेजी से पूरा कर रहा है.

Last Updated : July 7, 2026 at 11:10 PM IST

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