मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के खातों में होगी धनवर्षा, 29 किस्तों में 45 हजार करोड़ का भुगतान
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को 12 नवंबर को 30वीं किस्त की राशि की मिल जाएगी, इस बार से 1500 रुपए खाते में आएंगे.
भोपाल: मध्य प्रदेश में करीब सवा करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मोहन सरकार लाड़ली बहनों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करने जा रही है. अब नए किस्त में महिलाओं के खातों में सरकार 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेगी. इसकी तैयारियां भी वित्त विभाग ने पूरी कर ली है. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह राशि लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे.
29 किस्त में 45 हजार करोड़ रुपए का भुगतान
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मार्च 2023 में की थी. जबकि योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को महिलाओं के खातों में भेजी गई थी. 1000 रुपए की कुल किस्त देने के बाद अक्टूबर 2023 से इसमें 250 रुपए का इजाफा करते हुए तत्कालीन सीएम ने लाड़ली बहना योजना के किस्त को 1250 रुपए कर दिया था. ऐसे में अब तक लाड़ली बहनों को सरकार द्वारा प्रति महिला 35 हजार रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है. वहीं इन 29 किश्तों में सरकार को 45 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े.
मोहन सरकार में पहली बार मिलेगी बढ़ी हुई राशि
लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को यह राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए तक किए जाने की घोषणा की गई है. इसके पहले 250 रुपए की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्याकाल में बढ़ाई गई थी. जबकि दिसंबर 2023 में डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई थी. अब नवंबर महीने में पहली बार मोहन सरकार इस राशि में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी कर इसे 1500 रुपए प्रति माह करने जा रही है.
नर्मदापुरम से ट्रांसफर करेंगे 30वीं किस्त
मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 30वीं किस्त ट्रांसफर करने के लिए वित्त विभाग ने राशि की व्यवस्था कर ली है. अधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम जिले के बावई से इस बार लाड़ली बहना योजना की राशि जारी करेंगे. 12 नवंबर को बाबई में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का अयोजन किया जाएगा. इसके पहले लाड़ली बहनों की राशि में इजाफा 25 महीने पहले की गई थी. अब इसमें फिर से 250 रुपए की बढ़ोत्तरी हो रही है.
ढाई साल में 5 लाख हितग्राही गायब
लाड़ली बहना योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को ट्रांसफर की गई थी. तब से अब तक करीब 30 महीनों में 5 लाख से अधिक हितग्राही महिलाएं लाड़ली बहना योजना के क्राइटेरिया से बाहर हो चुकी हैं. इन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष पूरा होने के बाद लाड़ली बहना योजना का लाभ देना बंद कर दिया गया. यह योजना जब शुरू हुई थी, तब पात्र हितग्राहियों की संख्या एक करोड़ 31 लाख थी. जबकि वर्तमान में 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को ही लाड़ली बहना योजना का लाभ मिल रहा है.
250 रुपए बढ़ने से हर साल 21 हजार करोड़ खर्च होंगे
अभी 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपए के हिसाब से 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन अब योजना में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी होने के बाद हर महीने करीब 1800 करोड़ रुपए का भार सरकार पर आएगा. जिससे लाड़ली बहना पर सरकार को अब हर साल करीब 21 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे. यह मध्य प्रदेश सरकार के कुल बजट की 5 प्रतिशत राशि है. वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 4.21 लाख रुपए का बजट जारी किया है.
इन राज्यों में एमपी से अधिक मिल रहा पैसा
भले ही देश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई हो, लेकिन अब इसको 8 से अधिक राज्यों में शुरू किया गया है. जिन राज्यों में ये स्कीम शुरु हुई, वहां लाड़ली बहनों को मध्य प्रदेश से अधिक राशि मिल रही थी. महाराष्ट्र में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं. जबकि हरियाणा में 2100 रुपए मिल रहे हैं. इसी प्रकार कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में भी लाड़ली बहनों को मध्य प्रदेश से अधिक राशि मिल रही है.