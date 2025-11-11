मध्य प्रदेश में बदल जाएगा लाड़ली बहना योजना का नाम!, मोहन यादव ने कर लिया फैसला
मध्य प्रदेश में बदला जा सकता है लाड़ली बहना योजना का नाम, मोहन यादव पहले भी बदल चुके हैं शिवराज सिंह की योजनाओं के नाम.
भोपाल: मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का नया नामकरण करने की तैयारी कर रही है. सरकार अब इस योजना का नाम बदलकर देवी सुभद्रा योजना करने की योजना बना रही है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 12 नवंबर को सिवनी में होने वाले कार्यक्रम में इसका ऐलान कर सकते हैं.
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए की राशि डालेंगे. इसके बाद से अब हर माह महिलाओं के खातों में हर माह 1500 रुपए की राशि ही आएगी.
महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश
मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को शुरू किया था. जून 2023 को इस योजना के तहत हितग्राही महिलाओं के खातों में 1000 रुपए की राशि डाली गई थी. इस राशि को बढ़ाकर अब सरकार 1500 रुपए करने जा रही है. इसके लिए सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार इसे बढ़ाने का अनुमोदन कर चुकी है.
मुख्यमंत्री अब बुधवार यानी 12 नवंबर को सिवनी में एक कार्यक्रम में महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि डालेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस योजना का नाम बदलने का ऐलान भी कर सकते हैं. इस योजना का नाम भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की बहन देवी सुभद्रा के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था. देवी सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था और उनका पुत्र अभिमन्यु महाभारत का अमर योद्धा रहा है.
सीएम राइज स्कूल का भी बदला जा चुका नाम
लाड़ली बहना योजना का नाम बदले जाने को लेकर कई महीनों से विचार चल रहा था. हालांकि यह पहली योजना नहीं है, जिसका नाम बदला जा रहा हो. इसके पहले मध्य प्रदेश में शुरू की गई सीएम राइज स्कूल का भी नाम बदला चुका है. मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अप्रैल 2025 में ही इसका नाम बदलकर सांदीपनि स्कूल कर दिया था. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका नाम बदलते हुए कहा था कि सीएम राइज नाम खटकता है, अंग्रेज चले गए, लेकिन यह मानसिकता तकलीफ देती है.
यह नाम श्रीकृष्ण के गुरु सांदीपनि ऋषि के नाम पर किया गया था. साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम राइज स्कूल बनाने का ऐलान किया गया था और इसके बाद अप्रैल 2022 से इस योजना के तहत स्कूलों में एडमिशन देने शुरू किया गया था. इस योजना के नामकरण के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राइज का मतलब भी बताया था, उन्होंने कहा कि आर यानी रिस्पेक्ट, आई मतलब इंटेग्रिटी, एस मतलब स्ट्रेंथ और ई यानी एक्सीलेंस है.
लाड़ली बहना योजना को बीमा से जोड़ने की तैयारी
उधर राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना को बीमा योजना से भी जोड़ने पर विचार कर रही है. इसमें महिलाओं से नाममात्र का अंशदान लेकर हितग्राहियों को बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के दौरान आर्थिक परेशानी न उठाना पड़े.