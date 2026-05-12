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मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में गिरने वाले हैं पैसे, इस बार जारी हुआ इतना अमाउंट

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में बुधवार को आएंगे पैसे, नरसिंहपुर के गोटेगांव से 36वीं किश्त करेंगे जारी.

MOHAN YADAV GOVT TRANSFERRED MONEY
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में गिरने वाले हैं पैसे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 8:27 PM IST

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भोपाल: लाड़ली बहनों के खाते में रकम डाले जाने की तारीख आ गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 मई को नरसिंहपुर के गोटेगांव में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे. इस बार प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 लाड़ली बहनों के बैंक खातों में ये रकम डाली जाएगी. मुख्यमंत्री 1,835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे.

लाड़ली बहना योजना में 36वी किश्त होगी जारी

वर्ष 2023 जून में शुरू की गई लाड़ली बहना योजना में अप्रैल 2026 तक 35 मासिक किश्तें बहनों के खाते में डाली जा चुकी है. मई 2026 में जारी की जा रही राशि योजना की 36वीं किश्त जारी होगी. जून 2023 से अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में कुल 55,926.51 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जा चुकी है. योजना के प्रारंभ में प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते थे. अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रतिमाह किया गया.

MOHAN YADAV GOVT TRANSFERRED MONEY
लाड़ली बहनों के अकाउंट में आएंगे पैसे (ETV Bharat)

इसके बाद नवंबर 2025 से राशि को फिर बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कम राशि प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना के माध्यम से अतिरिक्त सहायता दी जा रही है.

लाड़ली बहना पर सरकार ने किया अब तक इतना खर्च

लाड़ली बहना योजना पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14,726.05 करोड़ रुपए, वर्ष 2024-25 में 19,051.39 करोड़ रुपए व वर्ष 2025-26 में 20,318.53 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है. इसी वर्ष में अप्रैल 2026 तक 1830.54 करोड़ रुपए की राशि इस योजना पर खर्च की गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाड़ली बहना योजना में 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.

कांग्रेस का सवाल कब मिलेंगे वादे के तीन हजार

उधर कांग्रेस ये सवाल उठाती रही है कि आखिर सरकार बनने से पहले बीजेपी ने जो वचन पत्र में कहा था कि लाड़ली बहनों को 3 हजार की राशि दी जाएगी. उसका क्या हुआ? कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि "ये तो लाड़ली बहनों के साथ छल है. जो राशि तय की गई थी कि लाड़ली बहनों को तीन हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी. वो तो अब तक बहनों को नहीं मिल पाई है."

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