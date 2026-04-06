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मंडप में गलती से भी बैठ न जाएं नाबालिग, अक्षय तृतीया से पहले मोहन यादव का फरमान

भोपाल: अक्षय तृतीया के मौके पर प्रदेश भर में बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह समारोह किए जाते हैं. इन्हीं विवाह समारोह में कई बार नाबालिग बच्चों को भी विवाह के मंडप में बैठा दिया जाता है. 26 अप्रैल को पड़ने वाली अक्षय तृतीया पर बाल विवाह के इस तरह के मामलों को रोकने के लिए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को व्यापक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए प्रदेश के सभी गांवों में 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इन परिवारों पर लगातार निगाह रखी जाएगी.

5 सालों में सिर्फ 23 मामले आए पकड़ में

बाल विवाह को रोकने के लिए हर साल प्रदेश भर में अभियान चलाया जाता है. लोगों को समझाइश दी जाती है. साथ ही विवाह संपन्न कराने वाले पंडितों से लेकर बैंड वालों तक की जिम्मेदारी तय की जाती है. इसके बाद भी बाल विवाह के मामले सामने आते हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जीवी रश्मि के मुताबिक "राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में कमी आई है, लेकिन कुछ जिलों में यह अभी भी समस्या बनी हुई है.

मोहन यादव ने कलेक्टरों को दिया आदेश (ETV Bharat)

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 के बीच प्रदेश में बाल विवाह के 23 मामले प्रकाश में आए हैं. साल 2022 में 7 बाल विवाह के मामले पाए गए थे. उधर प्रशासन द्वारा कई बाल विवाह के मामले रूकवाने में सफलता भी पाई गई." हालांकि बच्चों को लेकर काम करने वाली स्वयं सेवी संस्था से जुड़े प्रशांत दुबे कहते हैं कि "कई बाल विवाह के मामले तो पकड़ में ही नहीं आते. वर-वधु दोनों पक्ष के लोग चोरी छिपे नाबालिग बच्चों की शादी करा देते हैं. वैसे पिछले सालों में ऐसे मामलों की संख्या कम हुई है."