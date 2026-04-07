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मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं की खरीदी, चना मसूर भी खरीदेगी सरकार, जनिए MSP और बोनस

मोहन यादव सरकार गेहूं के साथ चना-मसूर भी एमएसपी पर खरीदेगी, किसानों को राहत देने के लिए मंडी शुल्क माफ.

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एमपी में गेहूं के साथ चना मसूर की भी एमएसपी पर खरीदी (Source: Mohan Yadav X handle)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 3:25 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में रबी फसलों की खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, पहले 10 अप्रैल से गेंहू की खरीदी शुरु होनी थी, लेकिन अब 9 अप्रैल से प्रारंभ होगी. इस बार सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही किसानों को राहत देते हुए चना और मसूर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने चना और मसूर की फसलों के उपार्जन के लिए 3,174 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.

गेंहू बेचने के लिए 19 लाख किसानों का पंजीयन

मंगलवार को केबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया अब 9 अप्रैल से शुरू की जाएगी. पहले इसकी शुरुआत 10 अप्रैल से तय थी, लेकिन किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तारीख एक दिन पहले कर दी गई है. सरकार ने निर्णय लिया है कि खरीदी की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों से की जाएगी, ताकि उन्हें प्राथमिकता मिल सके. बता दें कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं बेचने के लिए करीब 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.5 लाख अधिक है.

मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं की खरीदी (ETV Bharat)

3627 उपार्जन केंद्र, एमएसपी के साथ मिलेगा बोनस

मंत्री चैतन्य कश्यप के अनुसार "राज्य सरकार ने खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए प्रदेश भर में 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए हैं. वहीं इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी शामिल है. सरकार का दावा है कि खरीदी केंद्रों पर बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इससे किसानों को उपार्जन के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी."

चना और मसूर की खरीदी को भी मिली मंजूरी

किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीदी भी एमएसपी पर करने का निर्णय लिया है. इसके लिए कुल 3,174 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. वर्तमान में चने का एमएसपी 5,875 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का एमएसपी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है. जबकि मंडियों में इन फसलों के माडल रेट क्रमशः 5,000 और 5,800 रुपये के आसपास चल रहा है. सरकार ने तय किया है कि चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उपार्जन किया जाएगा, जबकि मसूर की पूरी फसल का उपार्जन करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत करीब 5.8 लाख मीट्रिक टन मसूर खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है.

wheat procurement on MSP from 9 April
मोहन यादव कैबिनेट की बैठक (Source: Mohan Yadav X handle)

मंडी शुल्क में राहत, भंडारण की व्यवस्था

सरकार ने चना और मसूर की खरीदी के दौरान किसानों को राहत देने के लिए मंडी शुल्क और मंडी निराश्रित शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है. खरीदी गई फसल को नेफेड के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और इसके लिए गोदामों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है. मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि "ये सभी फैसले किसानों के हित, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए गए हैं. गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीदी से किसानों को बाजार के कम दामों से राहत मिलेगी और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा."

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किसान कल्याण और सिंचाई योजनाओं पर जोर

कैबिनेट बैठक में किसानों के हित से जुड़े कई अन्य फैसले भी लिए गए. इनमें मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से भानपुरा तहसील के कोतमा क्षेत्र तक लिफ्ट इरीगेशन योजना को मंजूरी दी गई है. करीब 88.41 करोड़ रुपये की इस योजना से लगभग 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और करीब 120 गांवों के 1,358 परिवारों को लाभ मिलेगा. सरकार का कहना है कि नई और पुरानी सिंचाई योजनाओं के पूरा होने के बाद मंदसौर जिले में सिंचित भूमि का दायरा लगभग 77 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा.

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