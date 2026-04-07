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मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं की खरीदी, चना मसूर भी खरीदेगी सरकार, जनिए MSP और बोनस

एमपी में गेहूं के साथ चना मसूर की भी एमएसपी पर खरीदी ( Source: Mohan Yadav X handle )

भोपाल: मध्य प्रदेश में रबी फसलों की खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, पहले 10 अप्रैल से गेंहू की खरीदी शुरु होनी थी, लेकिन अब 9 अप्रैल से प्रारंभ होगी. इस बार सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही किसानों को राहत देते हुए चना और मसूर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने चना और मसूर की फसलों के उपार्जन के लिए 3,174 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. गेंहू बेचने के लिए 19 लाख किसानों का पंजीयन मंगलवार को केबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया अब 9 अप्रैल से शुरू की जाएगी. पहले इसकी शुरुआत 10 अप्रैल से तय थी, लेकिन किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तारीख एक दिन पहले कर दी गई है. सरकार ने निर्णय लिया है कि खरीदी की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों से की जाएगी, ताकि उन्हें प्राथमिकता मिल सके. बता दें कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं बेचने के लिए करीब 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.5 लाख अधिक है. मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं की खरीदी (ETV Bharat) 3627 उपार्जन केंद्र, एमएसपी के साथ मिलेगा बोनस मंत्री चैतन्य कश्यप के अनुसार "राज्य सरकार ने खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए प्रदेश भर में 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए हैं. वहीं इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी शामिल है. सरकार का दावा है कि खरीदी केंद्रों पर बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इससे किसानों को उपार्जन के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी."