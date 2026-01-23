मध्य प्रदेश में इन पेड़ों का बेरोकटोक होगा परिवहन, किसानों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने पेड़ों के परिवहन पर टीपी की अनिवार्यता खत्म की. इससे कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार आसान होगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 6:15 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में निजी जमीनों पर पेड़ उगाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने ऐसे किसानों और भू-स्वामियों के लिए नियमों की बड़ी बाधा खत्म कर दी है. अब नीलगिरी समेत 5 प्रजातियों के पेड़ों के परिवहन के लिए कोई ट्रांजिट परमिट या टीपी लेने की जरूरत नहीं होगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुगम होगा और वर्षों से चली आ रही कागजी प्रक्रिया से लोगों को राहत मिलेगी.
इसलिए 5 प्रजातियों के पौधों को मिली छूट
राज्य सरकार द्वारा जिन प्रजातियों को छूट दी गई है. वे प्राकृतिक वन क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती हैं. मुख्य रूप से निजी भूमि पर व्यावसायिक या कृषि वानिकी के तहत उगाई जाती हैं. ऐसे में सरकार ने इनके परिवहन पर टीपी (ट्रांजिट पास) की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. जिन पौधों को टीपी से छूट मिली हैं, उनमें नीलगिरी के साथ कैसुरिना, पोपलर, सुबबूल और विलायती बबूल शामिल हैं. इनकी खेती अधिकतर व्यावसायिक नजरिए से की जाती है, लेकिन अब तक टीपी की अनिवार्यता के कारण किसानों को काफी परेशानी होती थी.
कटाई पर छूट नहीं, अनुमति जरूरी
भोपाल डीएफओ लोकप्रिय भारती ने बताया, "ट्रांजिट परमिट से छूट का मतलब यह नहीं है कि पेड़ों की कटाई बिना अनुमति की जा सके. इन प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए संबंधित राजस्व विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा. वन विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस छूट का दुरुपयोग न हो. खासतौर पर यह देखा जाएगा कि इन प्रजातियों की आड़ में किसी अन्य वन प्रजाति की लकड़ी का अवैध परिवहन तो नहीं किया जा रहा है."
किसानों और व्यापारियों को मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले से किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ होगा. इससे किसान इन प्रजातियों के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, तो वहीं लकड़ी आधारित उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा. इससे परिवहन में देरी और भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें भी कम होंगी. इस मामले में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सुदेश बाघमारे का कहना है कि "यह निर्णय राज्य में कृषि वानिकी को मजबूत करेगा. इससे निजी भूमि पर वृक्षारोपण बढ़ेगा, जिसके कारण पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा."
इन 5 प्रजातियों को मिली छूट
- नीलगिरी - इसकी लकड़ी का उपयोग कागज, फर्नीचर और अन्य उद्योगों में किया जाता है.
- कैसुरिना - इसका इस्तेमाल सजावट और तटीय क्षेत्रों के रोपण में होता है.
- पोपलर - इसका व्यापक उपयोग प्लाईवुड उद्योग में होता है.
- सुबबूल - यह ग्रामीण अंचलों में चारा और ईंधन के रूप में उपयोगी है.
- विलायती बबूल - इसका अधिकतर उपयोग जलाउ लकड़ी के रूप में किया जाता है.