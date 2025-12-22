ETV Bharat / state

8 एकड़ में टेंट और 1000 रसोईये, रायसेन में विधायक पुत्र की शाही शादी में धुरंधर पहुंचे

रिसेप्शन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( Etv Bharat )

बेटे की शादी और अब इस ग्रैंड रिसेप्शन की वजह से विधायक डॉ प्रभु राम चौधरी सुर्खियों में आ गए हैं. इस रिसेप्शन के लिए रायसेन दशहरा मैदान की 8 एकड़ जगह बुक की गई थी. रिसेप्शन में प्रदेश भर के दिग्गज नेताओं के साथ 30 हजार से ज्यादा लोगों ने शिरकत की.

रायसेन/भोपाल: शादियों के सीजन में मध्य प्रदेश की एक पॉलिटिकल शादी खासी चर्चा बटोर रही है. ये शादी है सांची से विधायक डॉ. प्रभु राम चौधरी के बड़े बेटे की, जिनके ग्रैंड रिसेप्शन के बारे में सुनकर दिमाग चकरा जाएगा. विधायक डॉ. प्रभु राम चौधरी के बड़े बेटे पर्व की शादी भोपाल में हो चुकी है लेकिन अब शादी का रिसेप्शन चर्चा का विषय बन गया है. इस सुपर ग्रैंड रिसेप्शन के लिए रायसेन में 8 एकड़ के क्षेत्र में 3 लाख स्क्वेयर फीट का टेंट लगाया गया और 1000 तो केवल रसोईये ही थे.

लाजमी है कि जब प्रदेश के तमाम नेता, मंत्री उद्योगपतियों का इस रिसेप्शन में जमावड़ा लगना था तो व्यवस्था भी वैसी ही रही होगी. यही वजह है कि विधायक जी के इस करोड़ों के तामझाम में एक से एक लजीज व्यंजन परोसे गए, जिसके लिए 1 हजार रसोईयों को तैनात किया गया है.

राजस्थानी कलाकारों ने बांधा समा (Etv Bharat)

मेहमानों को परोसे गए 25 तरह के लजीज व्यंजन

केटरिंग कंपनी के अजब सिंह धाकड़ ने बताया, '' शादी समारोह के भोज के लिए 1 हजार रसोईयों ने 25 तरह के क्युजीन के हिसाब से कई तरह की डिशेज तैयार कीं, जिसमें भारतीय खाने के साथ विदेशी क्युजीन भी शामिल रहा. हमें 20 से 25 हजार मेहमानों और आम जनता के लिए बुफे सिस्टम की व्यवस्था करने को कहा गया था, फिर भी हमने लगभग 30 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था की. इस व्यवस्था के संभालने के लिए अलग से मैनेजमेंट टीमें भी लगाई गईं.''

मंच पर वर-वधु के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Etv Bharat)

मनोरंजन के लिए राजस्थान से आए कलाकार

शादी के रिसेप्शन को शाही बनाने के लिए विधायक डॉ. प्रभु राम चौधरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी. मेहमानों के मनोरंजन के लिए रायसेन में कई जानेमाने कलाकार भी पहुंचे. वहीं, खासतौर पर यहां राजस्थानी संगीत के साथ राजस्थानी डांसर ने भी समा बांधा.

वर वधु के आशीर्वाद देने पहुंचे एमपी के डिप्टी सीएम (Etv Bharat)

रायसेन में नेताओं का जमावड़ा

वीआईपी और मेहमानों की लंबे फेहरिस्त देखते हुए रायसेन में ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली रही. इस रिसेप्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत पार्टी के तमाम नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए. मैदान के चारों ओर सुरक्षा के लिए पीडबल्यूडी की बैरीकेडिंग भी खासतौर पर की गई. माना जा रहा है कि विधायक डॉ. प्रभु राम चौधरी ने अपने बड़े बेटे की शादी के रिसेप्शन पर करोड़ों रु खर्च कर दिए हैं.

रिसेप्शन में अन्य नेताओं से बात करते ज्योतिरादित्य सिंधिया (Etv Bharat)

इसस पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु की शादी भी चर्चा में रही थी. हालांकि, ये शादी अपनी सादगी के लिए चर्चा में थी क्योंकि सीएम के बेटे का विवाह 22 जोड़ों के साथ एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न हुआ था.

