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राहुल गांधी मानहानि मामला; स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने तलब की निचली अदालत की पत्रावली, 5 जून को होगी बहस

सुल्तानपुर : रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शनिवार को निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई. एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के एडीजे राकेश ने ट्रायल कोर्ट की पत्रावली तलब करने का आदेश दिया है. निगरानी अर्जी पर अगली सुनवाई पांच जून को होगी.

राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बेंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हत्यारा कहने का आरोप है. राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद दायर किया था.

वैज्ञानिक परिक्षण आवश्यक : मामले में पूर्व में लोवर एमपी-एमएलए कोर्ट में वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर राहुल गांधी की आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) और न्यायालय में प्रस्तुत सीडी में दर्ज आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से मिलान कराने की मांग की थी. वादी पक्ष का कहना था कि मामले के निष्पक्ष निस्तारण के लिए आवाज का वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक है.

रिवीजन याचिका दाखिल : हालांकि, निचली अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और वॉयस सैंपल तथा सीडी की आवाज के मिलान संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया. अदालत के इस आदेश से असंतुष्ट होकर वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की. रिवीजन याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने मामले के सभी अभिलेखों का परीक्षण करने के उद्देश्य से लोवर एमपी-एमएलए कोर्ट से वाद की संपूर्ण पत्रावली तलब कर ली है.