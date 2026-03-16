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MP-MLA कोर्ट ने कंगना पर लगाया जुर्माना, 3 अप्रैल को अगली सुनवाई

आगरा: बॉलीवुड एक्ट्रेस व बीजेपी सांसद कंगना रनौत के मामले में सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई टल गई. कंगना की अधिवक्ता अनसूया चौधरी बहस करने के लिए कोर्ट नहीं पहुंच सकीं. उन्होंने सुनवाई के लिए अदालत से समय मांगा, इस पर वादी पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया. कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कंगना रनौत पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी.



बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आगरा की विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था.

वाद में भाजपा सांसद कंगना रनौत पर 26 अगस्त 2024 के एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने आरोप लगाया गया था.

अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करीब नौ माह तक चली और मई 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने वाद को खारिज कर दिया था. जिस पर वादी ने जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया, तो 12 नंवबर 2025 में स्पेशल जज एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली.



वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा के अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह समेत अन्य अधिवक्ता सोमवार को सुनवाई में पहुंचे. सुनवाई में पता चला कि भाजपा सांसद कंगना रनौत की अधिवक्ता कोर्ट में बहस के लिए हाजिर नहीं हुई हैं.

उनकी ओर से जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान और स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अवगत कराया कि वरिष्ठ अधिवक्ता की तबीयत खराब है. जिसकी वजह से बहस में हाजिर नहीं हो सकती हैं. इस मामले में सुनवाई के लिए कोई अग्रिम तिथि दे दी जाए.