हरिजन एक्ट मामले में सांसद ढुल्लू महतो केस से रिहा, सुलह के आधार पर अदालत का फैसला

कोर्ट परिसर पर वकीलों के साथ मौजूद सांसद ढुल्लू महतो ( ईटीवी भारत )

धनबाद: करीब छह साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के मामले में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो एवं शिकायतकर्ता सोनाराम मांझी एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए. दोनों के बीच हुए आपसी समझौते के तहत शनिवार को अदालत ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को केस से रिहा कर दिया है. ढुल्लू महतो के विधायक रहते यह मामला दर्ज हुआ था. धनबाद न्यायालय पहुंचे सांसद ने कहा कि राजनीति प्रतिशोध के कारण हम पर कई मुकदमे किए गए थे, जो एक-एक कर खत्म हो रहे हैं.



सांसद समेत 6 आरोपियों को कोर्ट ने केस से किया रिहा

अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि सोनाराम मांझी के द्वारा ढुल्लू महतो के ऊपर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया था. लेकिन हरिजन अत्याचार का मामला लागू नहीं हुआ है. इस मामले में सुलह हो गई है. सुलह के साथ-साथ साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर सभी 6 आरोपियों को अदालत ने रिहा कर दिया है. उन्होंने कहा कि 6 साल पूर्व ढुल्लू महतो के विधायक रहते हुए यह मामला दर्ज हुआ था.