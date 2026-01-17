ETV Bharat / state

हरिजन एक्ट मामले में सांसद ढुल्लू महतो केस से रिहा, सुलह के आधार पर अदालत का फैसला

6 साल पुराने हरिजन एक्ट मामले में शिकायतकर्ता से समझौता के बाद कोर्ट ने सांसद ढुल्लू महतो समेत 6 आरोपियों को केस से रिहा किया.

कोर्ट परिसर पर वकीलों के साथ मौजूद सांसद ढुल्लू महतो (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 17, 2026 at 6:59 PM IST

धनबाद: करीब छह साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के मामले में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो एवं शिकायतकर्ता सोनाराम मांझी एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए. दोनों के बीच हुए आपसी समझौते के तहत शनिवार को अदालत ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को केस से रिहा कर दिया है. ढुल्लू महतो के विधायक रहते यह मामला दर्ज हुआ था. धनबाद न्यायालय पहुंचे सांसद ने कहा कि राजनीति प्रतिशोध के कारण हम पर कई मुकदमे किए गए थे, जो एक-एक कर खत्म हो रहे हैं.

सांसद समेत 6 आरोपियों को कोर्ट ने केस से किया रिहा

अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि सोनाराम मांझी के द्वारा ढुल्लू महतो के ऊपर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया था. लेकिन हरिजन अत्याचार का मामला लागू नहीं हुआ है. इस मामले में सुलह हो गई है. सुलह के साथ-साथ साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर सभी 6 आरोपियों को अदालत ने रिहा कर दिया है. उन्होंने कहा कि 6 साल पूर्व ढुल्लू महतो के विधायक रहते हुए यह मामला दर्ज हुआ था.

मामले को लेकर जानकारी देते वकील और सांसद (ईटीवी भारत)

विरोधियों के द्वारा मुकदमा लगाया गया था: ढुल्लू महतो

वहीं, सांसद ढुल्लू महतो ने कहा सीधे-साधे सोनाराम मांझी के द्वारा विरोधियों ने मामला दर्ज करवाया था. उनके द्वारा आज मामले को सुलह करा लिया गया है. सांसद ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है, इसलिए न्याय मिल रहा है और आगे भी न्याय मिलेगा. वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा सांसद पर दिए बयान पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि भगवान श्री राम के भक्त पर जो गलत टिप्पणी करते हैं, उसपर भगवान विचार करते हैं. उन्होंने कहा कि धनबाद में जो विकास के कार्य रुके हुए थे, वह सभी कार्य धरातल पर उतरेगा.

