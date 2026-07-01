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जाति विवाद मामले में प्रतिमा बागरी की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट में 6 जुलाई को है पेशी

मध्य प्रदेश की मंत्री प्रतिमा बागरी की हाईकोर्ट में 6 जुलाई को पेशी, गांव में ढोंडी पिटवाकर तामील होगा नोटिस.

MP Minister Pratima Bagri SC Certificate Controversy
जाति विवाद मामले में मंत्री प्रतिमा बागरी की बढ़ी मुश्किलें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:26 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री और सतना की रैगांव विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र विवाद में उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने मंत्री को 6 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त नोटिस जारी किया है. बता दें कि कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार की शिकायत और हाईकोर्ट के दखल के बाद अब इस मामले की जांच तेज हो गई है.

6 जुलाई को होगी व्यक्तिगत पेशी, मूल दस्तावेजों के साथ बुलाया

​उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने इस संवेदनशील मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. समिति ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को निर्देश दिया है कि वे 6 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें. इस नोटिस में उन्हें अपने जाति संबंधी दावों के समर्थन में सभी आवश्यक और ओरिजिनल दस्तावेज साथ लाने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही इस मामले के शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार को भी समिति के सामने उपस्थित रहने के लिए कहा गया है ताकि दोनों पक्षों की मौजूदगी में निष्पक्ष जांच की जा सके.

​यह है पूरा विवाद और इसलिए उठे सवाल

दरअसल, ​इस पूरे कानूनी और राजनीतिक विवाद की शुरुआत नर्मदापुरम की इटारसी तहसील के निवासी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार की शिकायत से हुई थी. अहिरवार का सीधा दावा है कि प्रतिमा बागरी ने चुनाव जीतने के लिए जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, वह नियमों के मुताबिक सही नहीं है. शिकायतकर्ता का तर्क है कि सतना क्षेत्र की अनुसूचित जाति की आधिकारिक सूची में बागरी समुदाय का नाम शामिल ही नहीं है, जिसके कारण उनके इस प्रमाण पत्र की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

​हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला, याचिका में राजपूत समुदाय से होने का दावा

बता दें कि ​जब अप्रैल 2025 में की गई शिकायत पर छानबीन समिति द्वारा लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदीप अहिरवार ने न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक जनहित याचिका दायर की. इस याचिका में बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया है कि प्रतिमा बागरी वास्तव में राजपूत या ठाकुर समुदाय से संबंध रखती हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि सामान्य वर्ग से आने के बावजूद आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना पूरी तरह नियमों के खिलाफ है. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को मामले का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए थे.

​निष्पक्ष जांच की उम्मीद और आगे की राह

​शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने छानबीन समिति की इस सक्रियता पर संतोष जताते हुए एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है. उनका मानना है कि सबूतों के आधार पर मंत्री का जाति प्रमाण पत्र निरस्त होना तय है. अब पूरी राजनीतिक और कानूनी बिरादरी की नजरें 6 जुलाई को होने वाली समिति की इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी हैं. इस दिन जहां प्रतिमा बागरी को अपने पद और विधायकी को बचाने के लिए ठोस सबूत पेश करने होंगे, वहीं शिकायतकर्ता भी अपने दावों को साबित करने की कोशिश करेंगे.

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ढोंडी पिटवाकर तामील होगा नोटिस

बता दें कि जाति विवाद मामले में छानबीन समिति ने सतना कलेक्टर को मंत्री प्रतिमा बागरी के गांव-मोहल्ले में ढोंडी पिटवाकर नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्थानीय लोग भी साक्ष्य दे सकें. इसके अलावा मंत्री बागरी से वर्ष 1950 की स्थिति के अनुसार सतना का निवासी होने और बागरी अनुसूचित जाति से जुड़े मूल दस्तावेज व सबूत पेश करने को कहा गया है.

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