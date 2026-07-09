ETV Bharat / state

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी की जाति का विवाद, मोहन यादव से शिकायत पर कांग्रेस बोली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

प्रतिमा बागरी के जाति विवाद मामले में शिकायतकर्ता ने मंत्रियों के मोहन यादव से मिलने पर जताई आपत्ति. छानबीन समिति पर दबाव बनाने का आरोप.

PRATIMA BAGRI CASTE CONTROVERSY
राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी की जाति का विवाद (PRATIMA BAGRI FB)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में ढोल पिटवाकर सूचना देने के मामले में मंत्रियों ने नाराजगी जताई है. इस मामले में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है.

कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने आरोप लगाया कि प्रतिमा बागरी 6 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले में दबाव बना रही हैं. यदि जांच समिति ने किसी दबाव में फैसला दिया और वह मंत्री प्रतिमा बागरी के पक्ष में हुआ तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी.

शिकायतकर्ता ने मंत्रियों के मोहन यादव से मिलने पर जताई आपत्ति (ETV Bharat)

जांच समिति ने कराई थी मुनादी

राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में 6 जुलाई को स्क्रीनिंग कमेटी की सुनवाई हुई थी, जांच के पहले जांच समिति ने सतना जिले के नागौद तहसील के वसुधा, हरदुआ और मझोल सहित संबंधित क्षेत्रों में ढोल पिटवा कर जानकारी दी थी. जांच समिति के इस तरीके को लेकर मंत्री प्रतिमा बागरी ने आपत्ति जताई थी.

मुनादी कराने पर प्रतिमा बागरी ने जताई थी आपत्ति

मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा था, "पहली बार किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह मुनादी कराई गई. ऐसा तो किसी अपराधियों के मामले में होता है. मैं किसी अपराध में लिप्त नहीं हूं, मैंने कोई अपराध भी नहीं किया फिर मुनादी कराने की क्या जरूरत थी. यदि समिति को कोई दस्तावेज या साक्ष्य की जरूरत थी, तो लोगों से मांगे जाते लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी."

इसको लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी.

शिकायतकर्ता बोले दबाव बनाने की कोशिश

इस मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सहित 6 मंत्रियों के मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर आपत्ति जताई है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने आरोप लगाया, "मंत्री प्रतिमा बागरी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं." उन्होंने आशंका जताई है, "छानबीन समिति सरकार के दबाव में प्रतिमा बागरी के पक्ष में फैसला दे सकती है. यदि जांच समिति ने निष्पक्षता नहीं बरती तो वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे."

15 दिन में आ सकता है फैसला

जाति प्रमाण पत्र के मामले की जांच कर रही छानबीन समिति ने 6 जुलाई को सभी पक्षों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली है. माना जा रहा है कि अब अगले 15 दिनों में समिति इस मामले में निर्णय ले सकती है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे प्रशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा.

TAGGED:

PRATIMA BAGRI CLAIM SCHEDULED CASTE
SCRUTINY COMMITTEE ON PRATIMA BAGRI
PRATIMA BAGRI CASTE CERTIFICATE
PRATIMA OBJECTION ANNOUNCEMENTS
PRATIMA BAGRI CASTE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.