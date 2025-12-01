ओरछा से जाते वक्त अचानक बीच रास्ते में रुका मंत्री का काफिला, कार से उतर कहां पहुंचे प्रहलाद पटेल
ओरछा से उज्जैन जाते समय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे शिवपुरी के लुकवासा पंचायत, विकास कार्यों का निरीक्षण कर दी सौगात.
Published : December 1, 2025 at 9:40 AM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को रामराजा सरकार ओरछा पहुंचे. जहां ओरछा से उज्जैन जाते वक्त कैबिनेट मंत्री अचानक शिवपुरी के कोलारस जनपद में आने वाली लुकवासा ग्राम पंचायत रुके. यहां उन्होंने विकासों कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान विकास कार्यों में मंत्री प्रहलाद पटेल ने खुशी जताते हुए कहा कि यह बड़ी ग्राम पंचायत है, यहां विकास के कई आयाम स्थापित हो सकते हैं.
अचानक लुकवासा पंचायत पहुंचे प्रहलाद पटेल
बताया जा रहा है कि मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को रामराजा सरकार ओरछा के दर्शन करने गए थे. जहां ओरछा से उज्जैन जाते वक्त अचानक उनका काफिला शिवपुरी के लुकवासा ग्राम पंचायत में रूक गया. जहां मंत्री को देखकर लोग चौंक गए. मंत्री अटल ग्राम सेवा सदन पहुंचे, यहां आधुनिक रूप से तैयार सेवा सदन के काम को देखा और खुशी जाहिर की. मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "ये एक बडी ग्राम पंचायत है और विकास के कई आयाम यहां स्थापित हो सकते हैं. इस दौरान मंत्री ने 25 लाख का सामुदायिक भवन स्वीकृत करने की घोषणा की."
मंत्री ने पंचायत को दी सौगात
साथ ही खेल मैदान, ओपन जिम बनाने के निर्देश ग्राम पंचायत को दिए. इस ग्राम पंचायत में एक भव्य और विशाल सामुदायिक भवन लागत 45 लाख का भी स्वीकृत करने की बात कही, ताकि ग्रामवासियों को इस सामुदायिक भवन में वैवाहिक आयोजनों का लाभ प्राप्त हो सके. पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने काफी समय लुकवासा ग्राम पंचायत में बिताया. इस दौरान पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायत लुकवासा फोरलेन हाइवे किनारे स्थित है और बडी ग्राम पंचायत है, तो यहां विकास की बड़ी संभावनाएं हैं.
यहां की सरपंच विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. यहां और अधिक विकास कार्य होना चाहिए, जिसके लिए मैनें 25 लाख की राशि से सामुदायिक भवन स्वीक्रत कर दिया है. इसके बाद प्रहलाद उज्जैन के लिए रवाना हो गए. जहां उज्जैन में सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी में शामिल हुए थे.