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मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गंदगी देख उठा लिया ब्रश, पहले की सफाई फिर की अधिकारियों की ठसाई

ग्वालियर में सिविल अस्पताल में निरीक्षण के दौरान वाटर टैंक पर गंदगी देख भड़के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर. मंगाया ब्रश और करने लगे सफाई.

PRADYUMAN SINGH CLEANED DIRT
मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गंदगी देख उठा लिया ब्रश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:37 AM IST

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Updated : March 31, 2026 at 10:43 AM IST

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ग्वालियर: मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए. मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह को गंदगी पसंद नहीं है. सिविल अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे मंत्री जी को गंदगी दिखाई दी तो हाथ में ब्रश उठाया और लगे हाथों से रगड़ने. मंत्री तोमर की सफाई का ये वीडियो फिर सुर्खियों में छाया हुआ है.

हमेशा सुर्खियों में रहते हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा ही किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. कभी वे नालों में सफाई करते दिखते हैं तो कभी बिजली के ट्रांसफार्मरों पर लटकती घास और बेल काटने में जुट जाते हैं. अपनी ही सरकार के केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आगे नतमस्तक होने वाले प्रद्युमन तोमर एक बार विकास के लिए उनके सामने बगावत वाली बात कर सुर्खियां बटोर चुके हैं. कांग्रेस द्वारा नौटंकी मंत्री का ताज पहन चुके प्रद्युमन सिंह तोमर सोमवार को एक बार फिर सार्वजनिक स्थान पर सफाई करते दिखे.

सिविल अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे मंत्री (ETV Bharat)

सिविल अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे मंत्री

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र की हजीरा सिविल अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. जब मंत्री जी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर पीने के पानी के लिए अस्पताल परिसर में लगे पानी के वाटर कूलर टैंक पर पड़ी. जिसमें सफाई ना होने से गंदगी जमा हो गई थी. बावजूद इसके लोग इसी टैंक से पानी पीने को मजबूर हो रहे थे.

MINISTER PRADYUMAN SINGH TOMAR
गंदगी देख भड़के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (ETV Bharat)

पहले की सफाई फिर अधिकारियों को फटकारा

फिर क्या था मंत्री जी के अंदर का सफाईकर्मी जाग उठा और उन्होंने ब्रश उठाया और वाटरकूलर की सफाई में जुट गए. उसे साफ करने के बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अस्पताल में गंदगी और सफाई की बदहाली पर अस्पताल के अधिकारियों की भी क्लास ले डाली और उन्हें जमकर फटकारा. हालांकि मंत्री के सफाई करने का वीडियो एक बार फिर सबके लिए चर्चा का विषय बन गया है.

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पहले की सफाई फिर अधिकारियों को फटकारा (ETV Bharat)
Last Updated : March 31, 2026 at 10:43 AM IST

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