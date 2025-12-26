ETV Bharat / state

लाड़ली बहनों को आगे ये भी मिलेगा लाभ, मंत्री ने बताया मालिश और मोटीआई से कुपोषण को मात

महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने दिया अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा, बताया कैसे देंगे कुपोषण को मात, लाड़ली बहना को आगे क्या मिलेगा लाभ.

MP NIRMALA BHURIA ON MALNUTRITION
मंत्री ने बताया मालिश और मोटीआई से कुपोषण को मात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
भोपाल: कुल 54 मिनट चली महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की पत्रकार वार्ता में कुल 5 सवाल हुए. हालांकि कुपोषण के मामले में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के हर 10 में से 5 बच्चे खून की कमी यानि एनीमिया से पीड़ित हैं. मंत्री निर्मला भूरिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश का लक्ष्य लेकर मध्य प्रदेश में 'मोटीआई' नवाचार शुरू किया है. जिसमें पौष्टिक आहार के साथ एक-एक बच्चे की मालिश भी की जाती है. फाइल बनाकर उसकी ग्रोथ की माॉनिटरिंग होती है. उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों की आर्थिक मजबूती को लेकर आगामी वर्षों में विभाग नया प्लान कर रहा है.

कुपोषण से निपटने आई मोटी आई , अब 2.0 भी

मध्य प्रदेश में इन दिनों मोहन सरकार के हर विभाग का मंत्री 2 साल की अपनी उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा देता है. आज इस कड़ी में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विभाग का ब्यौरा पेश किया. करीब 54 मिनट चली पत्रकार वार्ता में करीब 45 मिनट उन्होंने विभाग से जुड़ी लाड़ली बहना, लाड़ली लक्षमी योजना से लेकर आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन पोषण आहार टेक होम राशन के सिस्टम से लेकर विभाग का अगले 3 साल की कार्ययोजना भी बताई.

MP MINISTER NIRMALA BHURIA (ETV Bharat)

कुपोषण से निपटने को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश में मोटीआई नवाचार किया है. इसमें हमने एक एक बच्चे की हाइट, उनका वजन उसकी पूरी मॉनिटरिग इस तरह की गई कि उनकी फाइल तैयार हुई. उनकी गिनती की. उनका वजन कितना है हाइट कितनी है. उनकी स्थिति क्या है. मोटीआई जो उसी आंगबाड़ी के दायरे की किसी अम्मा को लिया था, जिन्हे मोटीआई नाम दिया था. आयुष विभाग से मिलकर पहले उन्हें ट्रेनिंग दी गई.

ट्रेनिंग के माध्यम से पूरी जवाबदारी उनको दी गई कि इस बच्चे को मालिश करके पोष्टिक खाना देकर के उसे तंदरुस्त करें. अब हम मोटीआई 2.0 भी शुरू करने जा रहे हैं. मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक कुल 6.08 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों का पंजीयन किया. 2.90 लाख यानि करीब 48 प्रतिशत बच्चों का सामान्य पोषण स्तर में लाया गया.

लाड़ली बहनों को दिया जाएगा अब ऐसे लाभ

मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश में "जून 2023 में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना में दिसबंर 2025 तक करीब 48 हजार 632 करोड़ से अधिक की राशि महिलाओं के खाते में डाली गई है. बीते दो साल में ही करीब 38 हजार 635 करोड़ की राशि महिलाओं के खाते में पहुंची है. उन्होंने बताया कि अभी करीब 1 करोड़ 26 लाख महिलाएं इसमें लाभान्वित हो रही हैं. मंत्री भूरिया ने बताया कि अगले वर्ष में लाड़ली बहनों के लिए प्लान है कि जो हितग्राही महिलाएं हैं. उनको शैक्षणिक योग्याता के अनुसार कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा."

