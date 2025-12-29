अतिथि विद्वानों के लिए मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा एलान, डिजीटली ऐसे देख सकेंगे छात्र आंसरशीट
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का बयान, छात्र देख सकेंगे डिजीटली आंसर शीट, अतिथि शिक्षकों को भी दी खुशखबरी.
December 29, 2025
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकार अतिथि विद्वानों को हरियाणा की पॉलिसी का अध्ययन कर समायोजित करने पर विचार करेगी. मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ईटीवी भारत को बताया कि जो लंबे समय से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीएचडी नहीं की है, पर उनको अनुभव है इसलिए उनको बाहर नहीं किया जाएगा. अपने विभाग के बीते 2 साल के काम काज का ब्यौरा दे रहे मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में तमिल, तेलुगू समेत असमिया, गुजराती और मराठी समेत 13 कोर्सेस भी शुरू किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि नवाचार ये किया गया है कि प्रदेश में डिजीटली अब छात्र अपनी आंसर शीट देख सकेंगे. इसके अलावा शैक्षणिक सत्र के दौरान ही अगर चाहेंगे तो अपने विषय में वरिवर्तन कर सकेंगे.
मंत्री परमार बोले अतिथि विद्वानों के लिए जल्द खुश खबरी
उच्च शिक्षा विभाग की दो साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि "प्रदेश भर के कॉलेजों में अध्यापन का काम कर रहे अतिथि विद्वानों को लेकर जल्द अच्छी खबर देंगे. उन्होंने कहा कि जो अतिथि विद्वान हैं, उनके संबंध में हरियाणा की पॉलिसी पर अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो अतिथि विद्वान अभी पढ़ा रहे हैं. वे लंबे समय से पीएचडी नहीं हैं, लेकिन उन्हें अध्यापन का अनुभव है. हम उनको बाहर नहीं करेंगे. नियम प्रक्रिया में उनके विषय में विचार करते हैं और अच्छा समाचार देंगे.
बीच सेशन में विषय बदल सकेंगे, ऑनलाइन कॉपी देखेंगे छात्र
मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि अब हम डिजिटल वैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में सशुल्क उत्तर पुस्तिका डिजीटली छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी. वे वैल्यूएशन को देख सकेंगे. इसके अलावा उनकी मार्कशीट, डिग्री सबकुछ डीजी लॉकर में रहेगी. एडमिशन शुल्क भी कम किया गया है. मंत्री परमार ने बताया कि अब अगर प्रदेश में छात्र बीच सेशन में अपना विषय बदलना चाहेंगे, तो उन्हें ये सुविधा रहेगी. मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 16 लाख से अधिक छात्र उच्चे शिक्षा ले रहे हैं.
अब मध्य प्रदेश के छात्र भी बोंलेगे तमिल तेलुगू गुजराती
मंत्री परमार ने बताया कि अब नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है कि देश की अपनी जो भाषाएं वे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएं, इसके लिए 13 भाषाओं का चयन किया गया है. जिसमें तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मराठी, गुजराती समेत 13 भाषाएं हैं.
जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस AI से लेकर एग्रीकल्चर तक
मंत्री ने बताया कि जो मार्केट की डिमांड के मुताबिक प्रदेश के जो 68 महाविद्यालय हैं, उनमें एग्रीकल्चर से लेकर एआई तक नया पाठ्यक्रम जारी किया गया हैं. इसके अलावा छात्र भारतीय ज्ञान परंपरा को भी समझे और जाने तो यूजी में फर्स्ट इयर से ही भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल कर दिया गया है. ताकि भारतीय शिक्षा, भारतीय दर्शन को ना सिर्फ जानें उस पर रिसर्च भी कर सकें.
आयुर्वेदिक कॉलेजों में सीटें बढ़ाई, वैद्यों के ज्ञान के डॉक्यूमेंटेशन
उच्च शिक्षा तकनीकी के साथ आयुष विभाग की जवाबदारी संभाल रहे मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि हमारे प्रदेश में जो परंपरागत वैद्य हैं. उनके ज्ञान का दस्तावेजीकरण भी हम करेंगे. आयुर्वेदिक ग्रांथों में जितनी वनस्पतियां हैं, जिनका आदिवासी भी उपयोग करते हैं. उस पर रिसर्च की जाएगी. अब सभी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों मे फार्मेसी होगी. इसके अलावा अभी तक जो महाविद्यालयों में 65 सीटें हुआ करती थी, उन्हें बढ़ाकर 100 कर दिया जाएगा.
प्रदेश में 4500 अतिथि विद्वान, सीएम ने कहा था इन्हें रीढ़
मध्य प्रदेश में अभी करीब 4500 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं. जिनमें से लगभग 3700 यूजीसी योग्यता पूरी करते हैं और पढ़ाने का लम्बा अनुभव रखते हैं. महाविद्यालयीन अतिथि विद्वान महासंघ के अध्यक्ष डॉ देवराज सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के बयान का स्वागत करता हूं. साथ ही आशा करता हूं कि अतिथि विद्वानों को जल्द स्थाई नियुक्ति मिलेगी."
महासंघ के उपाध्यक्ष डॉ अविनाश मिश्रा और महासंघ के डॉ आशीष पाण्डेय का कहना है कि "अगर मंत्री का ये एलान अमल में आता है, तो अतिथि विद्वानों का 25 वर्षों का वनवास ख़त्म होगा. फिक्स मासिक वेतन मिलेगा व फालेन आउट से निजात मिलेगी. उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि मोहन सरकार हरियाणा सरकार से बेहतर नीति बनाएगी.