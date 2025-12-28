ETV Bharat / state

देवास में 15 करोड़ का पोनी प्लांट, खुद बनेगा धागा, कुटीर उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

मध्य प्रदेश में मंत्री दे रहे अपनी उपलब्धियों की ब्यौरा, प्रदेश खुद करेगा धागे का उत्पादन, मिलावटखोर रोली-चंदन पर लगेगी लगाम.

कुटीर उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 2:42 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार कुटीर, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रही है. आने वाले 2 से 3 वर्षों में प्रदेश खुद धागा उत्पादन करेगा, जिससे वस्त्रों की लागत घटेगी और कारीगरों को सीधा लाभ मिलेगा. यह घोषणा कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार को सरकार के 2 साल पूरे होने पर विभागीय उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर पत्रकारों से चर्चा के दौरान की.

मंत्री जायसवाल ने बताया कि अभी धागा भारत सरकार की एजेंसियों से लिया जाता है, लेकिन भविष्य में देवास के बल्लभगढ़ में 10 करोड़ रुपए से भवन निर्माण और 5 करोड़ रुपए की मशीनरी लगाकर पोनी प्लांट स्थापित किया जाएगा. इससे धागा सस्ता होगा और खादी, हथकरघा एवं अन्य वस्त्र उत्पादों की लागत में भी कमी आएगी.

मिलावटखोर रोली-चंदन पर लगेगी लगाम

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि "बाजार में मिलने वाला रोली-चंदन अक्सर मिलावटयुक्त होता है, जो एक बार सिर पर लगाने के बाद आसानी से मिटता नहीं है. ऐसे में विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों के साथ-साथ देश और विदेश में शुद्ध, ओरिजिनल रोली-चंदन उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना में लाड़ली बहनों और महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा, ताकि महिलाओं को रोजगार और आय के नए अवसर मिल सकें.

मंत्री प्रदीप जायसवाल ने दी जानकारी (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में एमपी टॉप पर

राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में प्रदेश को देश में चौथा और ऋण वितरण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. पिछले दो वर्षों में 48,063 ऋण प्रकरणों में 436.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जबकि 42,559 प्रकरणों में 378.06 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है. इससे कारीगरों और पारंपरिक पेशों से जुड़े लोगों को बड़ा सहारा मिला है.

प्रशिक्षण, टूल किट और खादी से रोजगार

राज्यमंत्री जायसवाल ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 2,16,013 हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है. इसके साथ ही 85,536 हितग्राहियों को टूल किट और 2,45,513 हितग्राहियों को ई-वाउचर वितरित किए गए हैं. हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा 4207.15 लाख रुपए व खादी बोर्ड द्वारा 2311.89 लाख रुपए का विक्रय एम्पोरियम और प्रदर्शनियों के माध्यम से किया गया. खादी उत्पादन केंद्रों से 1015.21 लाख रुपए का उत्पादन हुआ और 650 बुनकरों व कारीगरों को रोजगार से जोड़ा गया.

मृगनयनी से साड़ी वॉकथान तक

मंत्री जायसवाल ने कहा की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार हस्तशिल्प और हैण्डलूम से जुड़े विभागीय ब्रांड मृगनयनी, विंध्या वैली और कबीरा को प्रदेश के प्रमुख धार्मिक केंद्रों सहित अन्य स्थानों पर आकर्षक ढंग से विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाएगा. साड़ी पहनने की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इंदौर की तर्ज पर अन्य शहरों में साड़ी वॉकथान आयोजित किए जाएंगे. साथ ही रेशम उत्पादन गतिविधियों का अन्य जिलों में विस्तार करते हुए निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.

