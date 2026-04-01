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मध्य प्रदेश में दूध की कीमतों में उबाल, निजी विक्रेताओं ने बढ़ाए दाम, सांची-अमूल क्या करेंगे

मध्य प्रदेश में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी, 60 की जगह प्रति लीटर चुकाना होंगे 65 रुपए, ईरान-इजराइल युद्ध से 40% मंहगी फूड ग्रेड प्लास्टिक.

Madhya Pradesh Milk supply
मध्य प्रदेश में दूध की कीमतों में उबाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:11 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: गर्मी के साथ मध्य प्रदेश में दूध की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी शुरु हो गई है. प्रदेश में निजी दुग्ध विक्रेताओं ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ना तय है. भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में घर पहुंच सेवा वाले दूध की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है. अब लोगों की नजर सांची और अमूल समेत अन्य पैकेज्ड दूध पर टिकी हुई है. बढ़ती पैकेजिंग लागत, पशु आहार की महंगाई और वैश्विक परिस्थितियों के असर को देखते हुए इन कंपनियों का निर्णय क्या होगा.

निजी दुग्ध विक्रेताओं ने बढ़ाई कीमतें
भोपाल-इंदौर समेत प्रदेशभर में एक अप्रैल से निजी दूध विक्रेताओं ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं. इंदौर दूध विक्रेता संघ के फैसले के बाद अब घर पहुंच सेवा के तहत मिलने वाला बंदी का दूध तीन रुपये महंगा हो गया है. पहले उपभोक्ताओं को मासिक बंदी में दूध 60 रुपये प्रति लीटर मिलता था, जो अब बढ़कर 63 रुपये प्रति लीटर हो गया है. इसके अलावा डेयरी और दुकानों पर खुला दूध अब 65 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिलेगा. दुकानदारों का कहना है कि लेबर, पैकिंग मटेरियल और अन्य खर्च बढ़ने के कारण कीमतों में यह बढ़ोतरी की गई है. दूध के ये भाव 5.5 से 6 फैट प्रति लीटर के आधार पर तय किए गए हैं.

निजी विक्रेताओं ने बढ़ाए दूध के दाम (ETV Bharat)

फैट रेट और होम डिलीवरी शुल्क में भी बदलाव
दूध उत्पादकों से दूध खरीदने की दर में भी बदलाव किया गया है. अब तक विक्रेता दूध उत्पादकों से 8.60 रुपये प्रति फैट के हिसाब से दूध खरीदते थे, जिसे बढ़ाकर 8.95 रुपये प्रति फैट कर दिया गया है. विक्रेताओं का कहना है कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता कम हो जाती है. इसके अलावा पशु आहार की बढ़ती कीमतें और दुधारू पशुओं की लागत में वृद्धि भी कीमत बढ़ाने का बड़ा कारण है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए घर पहुंच सेवा में भी एक रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है.

MP Milk price hike
60 की जगह प्रति लीटर चुकाना होंगे 63 रुपए (ETV Bharat)

सांची फिलहाल कीमत बढ़ाने के पक्ष में नहीं
सांची दुग्ध संघ के सीईओ प्रीतेश जोशी के अनुसार, ''डेरी उत्पादों की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है.'' उन्होंने बताया कि, ''पहले जो पैकेजिंग प्लास्टिक करीब 160 रुपये प्रति किलो मिलती थी, उसका दाम अब करीब 220 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है.'' उनके अनुसार फूड ग्रेड प्लास्टिक के दामों में पिछले कुछ समय में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि इसके बावजूद फिलहाल सांची दूध की कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं बना रही है और उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालने से बचने की कोशिश की जा रही है.

अमूल भी बढ़ोतरी के मूड में नहीं
अमूल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, ''डेरी उत्पादों की लागत जरूर बढ़ी है. ईरान-इजराइल के बीच बने युद्ध जैसे हालातों का असर ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग लागत पर देखने को मिल रहा है. इसके बावजूद फिलहाल अमूल की ओर से दूध या डेरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है. कंपनी फिलहाल बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आगे की रणनीति परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएगी.''

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