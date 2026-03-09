ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों ने रोकी हड़ताल, 16 मार्च तक सरकार को दिया अल्टीमेटम

भोपाल में चल रही मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल स्थगित, मध्य प्रदेश सरकार को दिया 16 मार्च तक का अल्टीमेटम.

MP JUNIOR DOCTORS STRIKE STOP
मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों ने रोकी हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जारी जूनियर डाक्टरों की हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है. संयुक्त एमपी जेडीए (जूनियर डाक्टर एसोसिएशन ) ने उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त से हुई बैठक के बाद आंदोलन को 16 मार्च तक के लिए टालने का निर्णय लिया है. वहीं सरकार की तरफ से मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है.

5 से 7 दिन में निर्णय लेगी सरकार

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की उपमुख्यमंत्री व चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के साथ बैठक में जूनियर डॉक्टरों की लंबित मांगों, खासकर स्टाइपेंड में वार्षिक वृद्धि और अप्रैल 2025 से लंबित एरियर के भुगतान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान डिप्टी सीएम ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि अगले 5 से 7 दिनों के भीतर इन मांगों पर आवश्यक निर्णय लेकर अमल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

MP MEDICAL COLLEGE DOCTORS STRIKE
जूनियर डॉक्टर्स ने रोकी हड़ताल (ETV Bharat)

जल्द निर्णय कि उम्मीद

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ ब्रजेन्द्र सिंह ने बताया कि "सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद संयुक्त एमपी जेडीए ने सभी विरोध प्रदर्शनों को अगले सोमवार यानि 16 मार्च तक अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया है. संगठन ने उम्मीद जताई है कि बातचीत का यह सकारात्मक दौर जल्द ही ठोस परिणाम लेकर आएगा."

आज सुबह से हड़ताल पर थे 8 हजार जूनियर डॉक्टर

इससे पहले प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 8 हजार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे. जेडीए के नेतृत्व में रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न ने ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया था, जिससे कई अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं. राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल में मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और कई मरीज बिना इलाज लौटने को मजबूर हुए.

हड़ताल के दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रखी गई थीं और ऑपरेशन थिएटर में भी सिर्फ अति गंभीर मरीजों का ही ऑपरेशन किया जा रहा था. सामान्य और तय सर्जरी फिलहाल टाल दी गई थीं.

TAGGED:

MP MEDICAL COLLEGE DOCTORS STRIKE
MADHYA PRADESH DOCTORS STRIKE STOP
MP DOCTORS STRIKE CALLED OFF
MP DOCTORS ULTIMATUM MP GOVT
MP JUNIOR DOCTORS STRIKE STOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.