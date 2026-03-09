ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में हड़ताल पर 8 हजार जूनियर डाक्टर्स, OPD सेवाएं ठप्प, स्वास्थ्य मंत्री बोले-निराकरण जल्द

मध्य प्रदेश में हड़ताल पर 8 हजार जूनियर डाक्टर्स ( ETV Bharat )