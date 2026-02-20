आसमान से कहर बनकर बरस रहा मावठा, चौपट हो गई खेतों में खड़ी फसल, क्या करें किसान
उज्जैन में मावठा की बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान, गेहूं की खड़ी फसल चौपट, किसानों ने सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 1:55 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश में एक बार फिर आसमानी कहर किसानों पर बरसी है. प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में हो रही मावठे की बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. बीते दो दिन से उज्जैन में मावठे की बारिश ने किसानों के चेहरे की रौनक छीन ली है. जिले के कई गांवों में किसान की गेहूं, चना, मसूर, प्याज, लहसुन की फसलें बर्बाद हुई है. किसानों पर आफत की मार थमने का नाम नहीं ले रही. जनवरी माह में भी ऐसी ही बारिश ओलो के साथ देखी गई थी.
मावठे की बारिश से किसानों की फसल बर्बाद
मालवा अंचल में हो रही मावठे की बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है. खेतों में खड़ी गेहूं फसलें खराब हो गई हैं. जिसके बाद परेशान किसान सर्वे कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा "क्षेत्रीय एसडीएम इस काम को देख रहे हैं. कहां कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर रिपोर्ट मंगवाई है." घट्टिया तहसील में आने वाले गांव इलियासखेड़ी के किसान प्रमोद स्वामी ने बताया कि "उज्जैन जिले में 80 प्रतिशत किसान गेहूं की फसल पर निर्भर होते हैं. बाकी आलू, लहसुन, प्याज, चना और मसूर भी किसान लगाते हैं, वो भी नष्ट हो गई है."
किसानों का 75 प्रतिशत नुकसान
सबसे बड़ी समस्या यह है कि गेहूं लहसुन की फसल लगभग खेतों में तैयार थी, लेकिन आसमान से बरसी आफत ने क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में बड़ा अंतर ला दिया है. जिनकी फसलें नहीं पकी उन्हें तो उचित दाम भी नहीं मिलना है. उज्जैन के कई गांव बारिश से प्रभावित हुए हैं. गांव घोंसला निवासी किसान राधेश्याम राठौर ने कहा "75 प्रतिशत नुकसान हुआ है, सब फसल चौपट हो गई."
गांव घोंसला के ही किसान मोहनलाल ने बताया "उनकी 2 बीघा में गेहूं की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, अन्य मिलाकर 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है. अब बस शासन मुआवजा दे तो लागत निकल जाएगी, वरना कुछ नहीं है. हालांकि उज्जैन जिले के महीदपुर, उन्हेल, खाचरौद, तराना, नागदा के कई ग्रामीण इलाकों में किसानों पर आफत बरसी है.
किसानों के लिए टोल फ्री नंबर
कृषि विभाग ने किसानों को राहत के लिए कहा है, जिनकी फसल अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है. वे फसल नुकसान की जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत इफको टोकियो फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के अंदर दें. शिकायत दर्ज करते समय कृषक अपने साथ किसान की फसल बीमा पॉलिसी नंबर, किसान का आधार कार्ड, किसान का सर्वे नंबर, किसान का केसीसी से फसल नुकसान की शिकायत दर्ज करवाएं. बता दें एक किसान ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर फसल बर्बाद की पोस्ट शेयर करने के बाद आत्महत्या तक कर ली थी. हालांकि वो मामला जांच में है.