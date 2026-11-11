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मध्य प्रदेश में ठंड की जबर्दस्त एंट्री, अमरकंटक में बर्फीली हवाएं, भोपाल-जबलपुर ने हिल स्टेशन को पीछे छोड़ा

नवंबर में टूटेंगे ठंड के कई रिकॉर्ड? ( Etv Bharat Graphics )

भोपाल : मध्य प्रदेश में ठंड ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है. बीती रात प्रदेश के 17 शहरों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा है. प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में दर्ज की गई. यहां पारा 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लोगों को बर्फीली हवाओं का एहसास हुआ. दूसरे नंबर पर कटनी का करौंदी रहा, जहां तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

एमपी के ये इलाके रहे सबसे ज्यादा ठंडे (Etv Bharat Graphics) मध्य प्रदेश में ठंड पकड़ेगी रफ्तार मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक, आने वाले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश में ठंड और जोर पकड़ सकती है. ऐसे में रात के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट देखी जा सकती है. अमरकंटक और करौंदी के बाद दमोह में 12 डिग्री, कल्याणपुर (शहडोल) में 12.3 डिग्री, रायसेन में 12.6 डिग्री, बालाघाट के मलाजखंड में 12.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.