मध्य प्रदेश में ठंड की जबर्दस्त एंट्री, अमरकंटक में बर्फीली हवाएं, भोपाल-जबलपुर ने हिल स्टेशन को पीछे छोड़ा
17 शहर 15 डिग्री के नीचे, मध्यप्रदेश के अमरकंटक में 10.8 डिग्री पर पहुंचा पारा, भोपाल, जबलपुर, मंडला, रीवा समेत कई शहर कांपे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 10:44 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में ठंड ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है. बीती रात प्रदेश के 17 शहरों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा है. प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में दर्ज की गई. यहां पारा 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लोगों को बर्फीली हवाओं का एहसास हुआ. दूसरे नंबर पर कटनी का करौंदी रहा, जहां तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मध्य प्रदेश में ठंड पकड़ेगी रफ्तार
मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक, आने वाले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश में ठंड और जोर पकड़ सकती है. ऐसे में रात के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट देखी जा सकती है. अमरकंटक और करौंदी के बाद दमोह में 12 डिग्री, कल्याणपुर (शहडोल) में 12.3 डिग्री, रायसेन में 12.6 डिग्री, बालाघाट के मलाजखंड में 12.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
भोपाल-जबलपुर ने हिल स्टेशन को पीछे छोड़ा
मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ-साथ जबलपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा, यहां रात को तेज ठंड का एहसास हुआ. ऐसे में ठंड के मामले में भोपाल और जबलपुर ने प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी को पीछे छोड़ दिया. पचमढ़ी में मंगलवार रात तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
नवंबर में टूटेंगे ठंड के कई रिकॉर्ड?
मध्य प्रदेश में ठंड का पिछले कई सालों का पैटर्न अगर देखें तो नवंबर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड का रिकॉर्ड रहा है. कुछ अपवाद छोड़ दें तो नवंबर में पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ती रही है. माना जा रहा है कि दिवाली के ठीक बाद ठंड ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, तो आने वाले दिनों में इससे कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं. जबलपुर, इंदौर और भोपाल में नवंबर के दौरान कई बार मावठे की बारिश भी होती रही है.
अन्य शहरों में भी ठंड ने दिखाया ट्रेलर
बात करें अन्य शहरों की तो छिंदवाड़ा में 13, उमरिया में 13.4, मंडला और नौगांव में 13.6, रीवा में 13.8, इंदौर में 14, खजुराहो में 14.4 और सीधी में 14.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
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ठंड के साथ बढ़ा प्रदूषण
हवा में नमी होने के कारण ठंड के एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब हो जाता है और प्रदूषण बढ़ने पर एयर क्वालिटी ठीक होने में काफी समय लगता है. दिवाली के बाद प्रदेश के कई शहरों में हवा की क्वालिटी पर असर पड़ा है. भोपाल और उज्जैन में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.