कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालुओं ने नर्मदा में लगाई डुबकी, मौनी अमावस्या पर ओंकारेश्वर में उमड़ा सैलाब
मध्य प्रदेश के प्रमुख धर्मस्थलों पर मौनी आमवस्या पर उमड़ी भीड़, नर्मदा नदी में स्नान कर लोगों ने ओंकारेश्वर और मतंगेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक.
खंडवा/छतरपुर: मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर देशभर के प्रमुख पवित्र स्थलों पर आस्था का सैलाब देखने को मिला. कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में भक्त मौन व्रत धारण कर पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और शिप्रा सहित अन्य स्थानों पर आस्था की डुबकी लगाने तथा दान–पुण्य करने पहुंचे. ऐसा ही दृश्य खंडवा के ओंकारेश्वर और खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिला.
धर्मस्थलों पर उमड़ा आस्था का सैलाब
तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में रविवार को सुबह से मोरटक्का, खेड़ी घाट और ओंकारेश्वर सहित नर्मदा के प्रमुख घाटों पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे. घाटों पर पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है. मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर भक्तों ने भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन किए. ये श्रद्धालु दूर-दराज के क्षेत्रों से परिवार सहित पहुंचे और नर्मदा स्नान किया. घाटों पर मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया.
घाटों पर तैनात रहा पुलिस बल
नर्मदा स्नान के बाद लोगों ने वस्त्र, अन्न और धन का दान किया. कुछ ऐसे भी श्रद्धालुओं रहे जिन्होंने मौन व्रत रखकर मां नर्मदा की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की. वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर पुलिस बल, होमगार्ड और गोताखोरों की टीम तैनात की गई थी, ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा न हो.
श्रद्धालुओं ने महादेव का किया जलाभिषेक
खजुराहो में मौनी अमावस्या पर ऐतिहासिक मतंगेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. यहां सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आगमन शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा. श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास बने प्राचीन शिवसागर तालाब में पवित्र स्नान कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मंदिर परिसर में दान-पुण्य किया. मौनी अमावस्या के अवसर पर परंपरा के अनुसार महिला एवं पुरुष श्रद्धालु लमटेरा गाते हुए मंदिर पहुंचे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया.
आस्था का प्रमुख केंद्र है मतंगेश्वर महादेव
मंदिर में दर्शन के लिए न केवल स्थानीय श्रद्धालु पहुंचे, बल्कि बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों से लोग पहुंचे हैं. खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख आस्था का केंद्र है. इस मंदिर को चन्देल राजाओं द्वारा बनवाया गया था. पंडित गणेश प्रयास बाजपेई बताते हैं कि "मौनी अमावस्या पर मौन स्नान करने पर समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है." मतंगेश्वर महादेव में भीड़ को देखते हुए पुलिस बल लगाया गया. खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने बताया कि "सुबह 4 बजे से ही खजुराहो के मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो गया था, जिसको देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया."