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सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी पहुंचे जौहर यूनिवर्सिटी, नहीं खुला गेट, बताई ये वजह

काफी देर तक सांसद का काफिला यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा रहा और सांसद गाड़ी में इंतजार करते रहे.

सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर.
सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 2:20 PM IST

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में पहुंचे. हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, सांसद समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर काफी देर तक अपनी कार में बैठे रहे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका. काफी देर तक उनका काफिला यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा रहा और सांसद अपनी गाड़ी में इंतजार करते रहे. इसके बाद उन्होंने कार से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की.

सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर. (Video Credit; ETV Bharat)

सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने गेट नहीं खुलने पर किसी विवाद से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला संवेदनशील है और कुछ कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं. इसी वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी. सांसद ने कहा कि इसका किसी तरह की नाराजगी या मतभेद से कोई संबंध नहीं है.

इस दौरान सांसद ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तानी समाज की यूनिवर्सिटी है. उन्होंने अपने साथ मौजूद विभिन्न समुदायों के नेताओं का परिचय कराते हुए कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी समाज के लोग यूनिवर्सिटी के समर्थन में एकजुट हैं. उनका कहना था कि यहां हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य जुड़ा हुआ है. सभी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे तथा यहां शिक्षा का माहौल पहले की तरह बना रहे.

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आजम खान उनसे नाराज़ हैं, इसलिए गेट नहीं खोला गया? तो उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया. सांसद ने कहा कि उन्होंने पहले भी जंतर-मंतर पर जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरी पार्टी यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी है. वहीं जब उनसे पूछा गया कि वह आज़म ख़ान की मोहब्बत में आए हैं या यूनिवर्सिटी की मोहब्बत में तो कहा कि आज़म ख़ान और जौहर यूनिवर्सिटी को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह यूनिवर्सिटी पूरे समाज की साझा विरासत है.

यह भी पढ़ें: क्या खत्म होगा रामपुर में आजम का जौहर? RDA के बाद अग्निशमन और PWD ने कसा शिकंजा

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