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सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी पहुंचे जौहर यूनिवर्सिटी, नहीं खुला गेट, बताई ये वजह

सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में पहुंचे. हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, सांसद समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर काफी देर तक अपनी कार में बैठे रहे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका. काफी देर तक उनका काफिला यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा रहा और सांसद अपनी गाड़ी में इंतजार करते रहे. इसके बाद उन्होंने कार से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की. सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर. (Video Credit; ETV Bharat) सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने गेट नहीं खुलने पर किसी विवाद से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला संवेदनशील है और कुछ कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं. इसी वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी. सांसद ने कहा कि इसका किसी तरह की नाराजगी या मतभेद से कोई संबंध नहीं है.