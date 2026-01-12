देश में चमकेगा जबलपुर का हरा सोना, मटर महोत्सव में जबलपुरी मटर को मिली नई उपाधि
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में जबलपुरी मटर महोत्सव 2026 बायर-सेलर मीट का शुभारंभ, देशभर में पहुंचा रहा जबलपुर का बेस्ट मटर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 9:55 AM IST
जबलपुर : मटर महोत्सव 2026 में जबलपुरी मटर को हरे सोने का खिताब मिला है. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में जबलपुरी मटर महोत्सव 2026 बायर-सेलर मीट का आयोजन किया गया. तिलवारा में आयोजित इस कार्यक्रम में जबलपुर के मटर को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई. इस दौरान मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हर क्षेत्र की कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके आधार पर उस क्षेत्र को समृद्धि व विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, जबलपुर में उसके मटर की वजह से ये समृद्धि मिल रही है.
बायर-सेलर मीट में पेश हुईं मटर से बनीं 13 डिशेज
इस आयोजन में मानकुंवरबाई आर्ट्स व कॉमर्स कॉलेज की छात्राओं ने मटर से बने 13 व्यंजनों का प्रदर्शन किया. इसमें जबलपुर मटर से बना हलवा सब की पसंद बना, जिसे छात्रा विद्या यादव द्वारा बनाया गया था. वहीं कॉलेज की श्रद्धा तिवारी द्वारा मटर महोत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे मटर से इतने सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होते हैं.
इस आयोजन को जिला प्रशासन, उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उद्योग विभाग, पर्यटन विकास निगम, जबलपुर स्मार्ट सिटी, जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स व महाकौशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें मटर से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता भी हुई.
अब मटर से चमका जबलपुर
मटर महोत्वस में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा, '' एक जिला एक उत्पाद ये प्रधानमंत्री की सोच का परिणाम है. और मुझे खुशी है की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उस सोच को साकार करने में अपनी तरफ से लगातर प्रयास कर रहे हैं. 2004 में मैंने मटर को लेकर एक वर्कशॉप की थी और उस समय सोच यही थी कि जबलपुर से 400 से 500 ट्रक मटर बाहर जाती है लेकिन उसमें जबलपुर का कहीं कोई नाम नहीं होता, तो यहीं पर प्रोसेसिंग प्लांट लगे और जबलपुर के मटर को लोग जबलपुर के नाम से जानें. कांग्रेस की सरकारों के समय जबलपुर के मटर का डाटा जीरो था, लेकिन बाद सब रिकॉर्ड सुधरे. मुझे खुशी है की आज एक जिला एक उत्पाद में जबलपुर के मटर कुछ अनोखे हैं. निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा है, जबलपुर के किसानों का है.''
देश में चमकेगा जबलपुर का हरा सोना
कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने ओडीओपी अंतर्गत मटर के रकबा बढ़ाने, मटर को ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक करने और किसानों को सही दाम मिले इसे लेकर चर्चा की. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए सभी को प्रेरित किया. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी मटर महोत्सव की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की. कार्यक्रम के दौरान जबलपुरी मटर को 'हरा सोना' की संज्ञा दी गई और इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाने स्थानीय किसानों, व्यापारियों व स्टार्टअप से प्रोत्साहित करने के साथ फूड प्रोसेसिंग पर विशेष जोर दिया गया