रामगढ़ में होगा 101 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह, 8 फरवरी को होगा भव्य आयोजन

हजारीबाग: लोकसभा क्षेत्र में सेवा और सामाजिक सरोकार का एक और ऐतिहासिक अध्याय 8 फरवरी 2026 को लिखा जाएगा, जब रामगढ़ के सिद्धो कान्हू मैदान में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की अनूठी पहल पर सांसद सामूहिक विवाह उत्सव भव्य रूप से आयोजित होगा. यह कार्यक्रम लगातार तीसरी बार आयोजित हो रहा है और इस बार भी 101 निर्धन बेटियों के सपनों को नई उड़ान मिलने जा रही है.

रामगढ़ में होगी 101 निर्धन बेटियों की शादी

सांसद मनीष जायसवाल ने इस सेवा कार्य की शुरुआत साल 2024 में की थी, जब हजारीबाग के डीपीएस स्कूल में 25 गरीब बेटियों का विवाह कराया गया था. उसके बाद 2025 में कंचन ग्राउंड में 101 असहाय बेटियों का विवाह कराया गया था. अब 2026 का समारोह, रामगढ़ की धरती पर होने जा रहा है. शहर में उत्साह और उमंग का वातावरण है. सिद्धो–कान्हू मैदान को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी चल रही है. पूरा मैदान पारंपरिक थीम, रोशनी, रंगीन कलाकृतियों और आकर्षक पंडालों से सजकर एक भव्य विवाह स्थल में तब्दील किया जाएगा.

रामगढ़ में होगा 101 निर्धन बेटियों का सामूहिक विवाह (Etv bharat)

विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे कोलकाता के आचार्य राघव पंडित

दरअसल, पिछले दो सालों के कार्यक्रमों में कोलकाता के आचार्य राघव पंडित जी द्वारा म्यूजिकल फेरों के माध्यम से विवाह की रस्में संपन्न कराई गई थी. उनकी अनूठी शैली और संगीत के साथ किए जाने वाले फेरों ने कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ा दी थी. इस भव्य कार्यक्रम में रामगढ़ की धरती पर आचार्य राघव पंडित जी भी शामिल होंगे.

ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा रामगढ़