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लव कुश रामलीला में केवट बनेंगे सांसद मनोज तिवारी, AI और डिजिटल तकनीक से सजेगा मंच

लव कुश रामलीला में सांसद मनोज तिवारी ने कई बार अलग इस बार केवट की भूमिका में नजर आएंगे. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा..

लव कुश रामलीला में केवट बनेंगे सांसद मनोज तिवारी
लव कुश रामलीला में केवट बनेंगे सांसद मनोज तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2026 at 8:43 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जानी मानी लव कुश रामलीला हर साल कुछ नए प्रयोग को लेकर चर्चा में रहती है. इस बार भी इस रामलीला कमेटी ने कई नए प्रयोग किए हैं उनमें से एक है सांसद मनोज तिवारी की भूमिका. इस बार अभिनेता, गायक और सांसद मनोज तिवारी लव कुश रामलीला में केवट की भूमिका में नजर आएंगे. लंबे समय से रामलीला के मंच से जुड़े मनोज तिवारी इस बार प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण को अपनी मधुर वाणी और गीतों के साथ नैया पार लगाते दिखाई देंगे. उनके इस किरदार को लेकर रामलीला कमेटी ने विशेष तैयारियां की हैं.

लव कुश रामलीला कमेटी ने मनोज तिवारी पिछले कई वर्षों से रामलीला में अलग-अलग किरदार निभाते रहे हैं. इस बार उनके आग्रह पर उन्हें केवट की भूमिका सौंपी गई है. कमेटी के सदस्य अर्जुन कुमार ने बताया कि केवट प्रसंग को प्रभावशाली और भव्य बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा.

मनोज तिवारी, सांसद (ETV Bharat)

इस्तेमाल कर रोमांचक बनाने की तैयारी: मंचन के दौरान एआई, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनीमेशन, डिजिटल तकनीक, हाईटेक 3डी मैपिंग और विजुअल इफेक्ट्स के जरिए दर्शकों को रामायण के प्रसंगों का भव्य दृश्य अनुभव कराने की तैयारी है. इसके साथ ही 8-ट्रैक डिजिटल साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि संवाद, संगीत और गीतों का प्रभाव दर्शकों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके.

रामलीला में अभिनय करना मेरा सौभाग्य: इस बारे में मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें लगातार कई वर्षों से प्रभु श्रीराम की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, जिसे वह अपना सौभाग्य मानते हैं. उन्होंने कहा कि वह इस बार केवट के किरदार को जीवंत बनाने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ प्रयास करेंगे. बता दें कि, मनोज तिवारी का रामलीला से जुड़ाव नया नहीं है. वह बचपन से ही अपने गांव की रामलीला से जुड़े रहे हैं और समय के साथ यह परंपरा उनके जीवन का हिस्सा बनी रही. लव कुश रामलीला के मंच पर भी वह इससे पहले परशुराम और अंगद समेत कई भूमिकाएं निभा चुके हैं. इस बार केवट के किरदार में उनकी प्रस्तुति को लेकर विशेष उत्सुकता है.

पर्यावरण और सामाजिक संदेश को देने की तैयारी: लव कुश रामलीला कमेटी ने इस वर्ष धार्मिक आयोजन के साथ पर्यावरण और सामाजिक संदेश को भी जोड़ने की घोषणा की है. कमेटी प्रधानमंत्री के एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत घर-घर राम, घर-घर तुलसी संदेश के साथ 5100 तुलसी के पौधे वितरित करेगी. इसके अलावा दशहरा के अवसर पर एक लाख दीपों से भगवान श्रीराम की आकृति बनाने की भी तैयारी है. इस तरह इस वर्ष की रामलीला में मनोज तिवारी के केवट किरदार के साथ पारंपरिक रामलीला और आधुनिक तकनीक का संगम देखने को मिलेगा.

11 अक्टूबर से किया जाएगा मंचन: कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि इस वर्ष लव कुश रामलीला का मंचन 11 से 21 अक्तूबर तक किया जाएगा. 20 अक्तूबर को दशहरा मनाया जाएगा. इससे पहले 9 अक्तूबर को दिल्ली-एनसीआर के स्कूली छात्र-छात्राएं संपूर्ण रामायण की प्रस्तुति देंगे. चेयरमैन पवन गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन ने बताया कि 10 अक्तूबर को संत त्रिलोचन दास जी महाराज के प्रवचन और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद 11 अक्तूबर को विधि-विधान से गणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ होगा. वहीं रामलीला के अंतिम दिन 21 अक्तूबर को भरत मिलाप और प्रभु श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ मंचन का समापन होगा.

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