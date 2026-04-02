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BJP सांसद मनोज तिवारी बोले- 2027 में बिहार जैसा होगा विपक्ष का हाल; बनेगी हमारी सरकार

सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 2027 का यूपी चुनाव भी बिहार जैसा ही होगा.

सांसद मनोज तिवारी.
सांसद मनोज तिवारी . (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:27 AM IST

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वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे. वाराणसी में रोटरी क्लब की तरफ से आयोजित क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के उद्घाटन में वह वाराणसी पहुंचे हैं. डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन शुरू हुआ है. यह रोटरी क्लब की तरफ से कराया जा रहा है.

इसी क्रिकेट लीग का उद्धाटन करने के लिए सांसद मनोज तिवारी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में चल रहे हैं और भारत में खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं. उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बड़ी बात है.

बिहार जैसी होगी यूपी में जीत: सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 2027 का यूपी चुनाव भी बिहार जैसा ही होगा. विपक्ष को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ? भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी.

इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तब इन लोगों की टोटी चली गई. उन्होंने कहा कि देश विरोधी पार्टियां जो विपक्ष में खड़ी हैं, उनकी कल इतनी कम संख्या हो जाएगी कि वह विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे.

क्रिकेट लीग के उद्घाटन के दौरान मनोज तिवारी.
क्रिकेट लीग के उद्घाटन के दौरान मनोज तिवारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है और भारत में खेल हो रहा है. यह कितने गौरव की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुड गवर्नेंस के साथ यही उद्देश्य है कि सभी लोग फिट रहें. खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया और उसको लोग इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इसीलिए वाराणसी आया हूं और प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं. मनोज तिवारी ने कहा कि सभी लोग खेल खेलते रहें तो नियमों का पालन होगा. मनोज तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव 2027 में कुछ ऐसा होगा जो विपक्ष को पता भी नहीं चलेगा, जैसा बिहार में हुआ है वैसा ही होने वाला है.

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