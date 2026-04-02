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BJP सांसद मनोज तिवारी बोले- 2027 में बिहार जैसा होगा विपक्ष का हाल; बनेगी हमारी सरकार

वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे. वाराणसी में रोटरी क्लब की तरफ से आयोजित क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के उद्घाटन में वह वाराणसी पहुंचे हैं. डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन शुरू हुआ है. यह रोटरी क्लब की तरफ से कराया जा रहा है.

इसी क्रिकेट लीग का उद्धाटन करने के लिए सांसद मनोज तिवारी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में चल रहे हैं और भारत में खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं. उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बड़ी बात है.

बिहार जैसी होगी यूपी में जीत: सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 2027 का यूपी चुनाव भी बिहार जैसा ही होगा. विपक्ष को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ? भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी.

इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तब इन लोगों की टोटी चली गई. उन्होंने कहा कि देश विरोधी पार्टियां जो विपक्ष में खड़ी हैं, उनकी कल इतनी कम संख्या हो जाएगी कि वह विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे.