MP मनोज तिवारी ने इहबास अस्पताल में सुविधाओं व स्थिति का लिया जायजा, पूर्व केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना
भाजपा सांसद ने कहा कि जल्द ही सभी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मरीजों को जांच के लिए असुविधा हो.
Published : January 11, 2026 at 2:59 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने शाहदरा स्थित इहबास अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में मौजूद कमियों को देखने के साथ मरीजों को मिल रही सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की स्थिति का जायजा लिया. अस्पताल प्रशासन की तरफ से भाजपा सांसद को बताया गया कि इमारत काफी जर्जर हालत में है और उसका पुनर्निर्माण बेहद जरूरी है.
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बीते कई वर्षों से इस दिशा में फाइलें चलती रहीं, लेकिन पूर्व केजरीवाल सरकार की उदासीनता के कारण आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी.
इसपर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह सीधे तौर पर पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की विफलता को दर्शाता है, जिसने स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय को केवल प्रचार का माध्यम बनाकर रखा. उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि तय मानकों के बावजूद मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. केजरीवाल सरकार भले ही स्वास्थ्य मॉडल के बड़े-बड़े दावे करती रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अस्पतालों की इमारतें जर्जर हैं, संसाधनों की कमी है और मरीजों को समय पर सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं.
दिया ये आश्वासन: उन्होंने कहा कि इहबास जैसे महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की अनदेखी यह साबित करती है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले दस वर्षों में केवल विज्ञापन पर पैसा खर्च किया, जबकि अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया. साथ ही यह आश्वासन दिया कि वे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से सीधे बात कर पुनर्निर्माण और लंबित कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर कराने का प्रयास करेंगे.
जल्द मशीनें कराई जाएंगी उपलब्ध: मनोज तिवारी ने आगे कहा कि अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है और इसके साथ काम करने की सोच भी बदलेगी. आने वाले एक वर्ष में दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मरीजों को सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधाओं के लिए बाहर न जाना पड़े. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीन पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है, ताकि दिल्लीवासियों को सम्मानजनक और सुलभ इलाज मिल सके. इस मौके पर उनके साथ विधायक अजय महावर, जिलाध्यक्ष डॉ. यूके चौधरी, आदि नेता मौजूद रहे. वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से निदेशक डॉ. आरके धनेजा और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
