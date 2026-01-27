ETV Bharat / state

सांसद मनोज तिवारी ने फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का किया लोकार्पण, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

स्टेशन के लोकार्पण के दौरान उन्होंने कहा कि कूड़े के निस्तारण के लिए फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन जरूरी हैं.

सांसद मनोज तिवारी ने किया फिक्स्ड कंपैक्टर का लोकार्पण
सांसद मनोज तिवारी ने किया फिक्स्ड कंपैक्टर का लोकार्पण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 7:42 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में मंगलवार को सांसद मनोज तिवारी ने फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया. इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय निकाय तक लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. घरों से निकलने वाले कूड़े के वैज्ञानिक और व्यवस्थित निस्तारण के लिए इस तरह के फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा, उत्तर पूर्वी दिल्ली में नगर निगम की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों को उनका पूरा सहयोग मिल रहा है. इन स्टेशनों के लिए जमीन उपलब्ध कराने में दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच आने वाली अड़चनों को लगातार दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जरूरत के अनुसार और भी स्टेशन बनाए जा सकें.

उनके अलावा उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने जानकारी दी कि शाहदरा उत्तरी जोन में अब तक 21 फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन बन चुके हैं, जबकि 16 और स्टेशनों की आवश्यकता है. मनोज तिवारी के सहयोग से 6 नए स्थानों पर भूमि उपलब्ध हो चुकी है और आने वाले समय में अन्य स्थानों पर भी ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.

वहीं, जोन अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने कहा कि लंबे समय से रुके विकास कार्य अब तेजी से पूरे हो रहे हैं. निगम पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि इससे पहले इलाके में कूड़ा खुले में फैला रहता था, जिससे लोगों को गंदगी और बीमारियों का खतरा बना रहता था. फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन शुरू होने से अब कूड़ा सीधे यहां लाकर बंद प्रणाली के तहत निस्तारित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में स्वच्छता बढ़ेगी, दुर्गंध और गंदगी से राहत मिलेगी और लोगों को साफ-सुथरा वातावरण मिलेगा. इस मौके पर दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन के अध्यक्ष पुनीत शर्मा, उपायुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक मिश्रा, सहायक आयुक्त हेमराज मीणा, सेनेटरी सुपरिंटेंडेंट ब्रह्म प्रकाश, निगम पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी, निगम अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे.

