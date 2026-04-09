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बलिया पहुंचे मनोज तिवारी का बड़ा दावा- चुनाव में ममता बनर्जी को किनारे कर देगी जनता, लहराएगा भगवा

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ममता दीदी अब जा रही हैं, बीजेपी आ रही है. अब वहां पर भी कानून का राजा स्थापित होगा.

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बलिया पहुंचे मनोज तिवारी का बड़ा दावा- चुनाव में ममता बनर्जी को किनारे कर देगी जनता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 1:44 PM IST

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बलिया : शहीद मंगल पांडे की जयंती पर भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी को लेकर दिए गए बयान अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को जनता किनारे कर देगी. इन लोगों ने मां, मानव, माटी को अलग कर दिया. वहां कोई मंदिर में पूजा नहीं कर सकता, त्योहार मनाने के लिए तमाम साजिश होती है. ममता दीदी अब जा रही हैं, बीजेपी आ रही है. अब वहां पर भी कानून का राजा स्थापित होगा, भगवा लहराएगा. इसके फ्रस्ट्रेशन में जो कुछ बोलना है बोल रही हैं. हमें दुख इस बात का है कि इस लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है. एक कांग्रेस पार्टी है और एक ममता बनर्जी देशभक्तों को जहरीला सांप बोलते हैं, जबकि बांग्लादेशी घुसपैठियों से उनका कौन सा रिश्ता है. बताते चलें कि हाल ही में ममता बनर्जी ने बीजेपी को विषैला सांप बताया था.

बलिया पहुंचे मनोज तिवारी का बड़ा दावा- चुनाव में ममता बनर्जी को किनारे कर देगी जनता (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा के वोट देने को मांस न खाने के ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में केवल शाकाहारी लोग रहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में खाने पर प्रतिबंध है? अब पश्चिम बंगाल में सनातनियों का सरकार आने वाली है. वहीं, सपा नेता अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि पहले समाजवादी पार्टी अपनी नीति बना ले, तब विदेश नीति की बात करें, जबकि भारत और भारत के प्रधानमंत्री की पॉलिसी पूरी दुनिया में शांति के माहौल बना रहे हैं, और रही बात पाकिस्तान की तो वह क्या बात करेगा, बच्चा-बच्चा जानता है कि उसको खुद के खाने के लाले पड़े हैं, भारत की तुलना किसी और देश से करना ही हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है. बता दें कि अखिलेश यादव ने ईरान-अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान के द्वारा मध्यस्थता कर सीजफायर करने पर भाजपा की विदेश नीति के सवाल उठाया था.

इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के संपर्क में होने पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हर एक पार्टी में अपने-अपने लोग काम करते हैं, लेकिन जिसको लगता है कि उनकी पार्टी से अच्छी भाजपा है तो उसके लिए दरवाजे भाजपा के खुले हैं. ऐसे ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नमाजियों द्वारा RSS को मारने के बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल नमाजियों को मारने-पीटने वाला ही समझती है क्या?

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