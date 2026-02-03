ETV Bharat / state

विंध्याचल पहुंचे सांसद मनोज तिवारी; मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कही यह बात

भोजपुरी गायक व सांसद मनोज तिवारी मंगलवार को प्रेसवार्ता की.

Published : February 3, 2026 at 10:54 PM IST

मिर्जापुर : भोजपुरी गायक व सांसद मनोज तिवारी मंगलवार को मिर्जापुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिये था. उन्होंने कहा कि यह कोई विवाद नहीं है. यह थोड़ा सा दुर्भाग्य था जो यह सब हो गया.


भोजपुरी गायक व सांसद मनोज तिवारी मंगलवार को विंध्याचल धाम पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. इस दौरान उन्होंने प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद. उन्होंने कहा कि लेकिन यूजीसी का रूल संसद ने नहीं बनाया है.

सांसद मनोज तिवारी ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कानून नहीं बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, उसकी समीक्षा हो रही है. और जो चीजें सामाजिक एकता को और सौहार्द को बिगाड़ती हैं उसको ठीक कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री के साथ 12 साल से काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जिसने इस देश में 370 हटाया हो, जिसने देश में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया हो, जिसने करोड़ों लोगों को अनाज, इलाज, सड़क, पुलिया, पुल बड़े-बड़े हाईवे और यहां तक की ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया हो, उनके ऊपर कोई भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं है. यूजीसी के नॉर्म्स में एक दो लोगों को आपत्तियां थीं.

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसी पर झूठा आरोप लगा दे तो उस पर भी केस होना चाहिये. वह चाहे उस रूल में लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन इस देश में कोई गलत आरोप लगाता है और वह सिद्ध हो गया तो सजा होनी ही होनी है. कोई भी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकता है.



