सांसद मन्नालाल रावत बोले, 'उधार का सरनेम 'गांधी', कॉर्पोरेट टाइप पार्टी की छवि से बाहर नहीं आती कांग्रेस'

''गांधी' सरनेम उधार का, राहुल गांधी का कोई लेना-देना नहीं': सांसद मन्नालाल रावत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए इतिहास के उन भूले-बिसरे नायकों को सम्मान दिलाने का काम किया है. जिनके योगदान को अब तक नजरअंदाज किया गया था. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी दल या सरकार का नहीं, पूरे देश का है. इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को एक साथ आना चाहिए. रावत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता एक ही कुनबे तक सीमित हैं. उन्होंने 'गांधी' सरनेम उधार लिया है. जबकि उस नाम से राहुल गांधी का कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस अब कॉर्पोरेट टाइप पार्टी बन चुकी है, जो केवल परिवारवाद में उलझी हुई है.

उदयपुर: देशभर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. हालांकि इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने इस पर कहा कि ये कार्यक्रम किसी दल या सरकार के नहीं हैं. इसमें सबको साथ आना चाहिए. लेकिन कांग्रेस ने खुद को परिवारवाद, कॉर्पोरेट टाइप पार्टी की छवि में कैद कर लिया है. इससे वे बाहर नहीं आना चाहते हैं.

देश भर में 400 से ज्यादा आयोजन: रावत ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद देशभर में 400 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिनमें जनजातीय नायकों की वीरगाथाओं पर विशेष चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यह संदेश दिया कि विकास ही असली विरासत है. पहले इतिहास केवल एक या दो परिवारों तक सीमित कर दिया गया था. लेकिन अब आदिवासी समाज के असली नायकों को उनकी पहचान मिल रही है.

'मोदी सरकार ने शुरू की ये परंपरा': रावत ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी. उनकी जयंती केवल आदिवासी समाज का पर्व नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है. रावत ने कहा कि मोदी सरकार ने यह परंपरा शुरू की है कि हर समाज के योगदान को देश के सामने लाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि भारत की आजादी और विकास में सभी वर्गों ने समान भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने सिर्फ एक आदिवासी नेता नहीं बल्कि एक प्रतीक-चिह्न के रूप में अपनी पहचान बनाई. उनका जीवन साहस, त्याग और अपनी जड़ों पर गर्व का संदेश देता है.

जनजातीय गौरव दिवस: रावत ने आगे कहा कि 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को समर्पित है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज के इन हिस्सों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि आज के समय में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नायकों की कहानियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि सामाजिक समावेश-और समानता की दिशा में कदम उठाए जा सके.