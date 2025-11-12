ETV Bharat / state

सांसद मन्नालाल रावत बोले, 'उधार का सरनेम 'गांधी', कॉर्पोरेट टाइप पार्टी की छवि से बाहर नहीं आती कांग्रेस'

सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि मोदी सरकार ने हर समाज के नायकों के योगदान को सामने लाने की परंपरा शुरू की है.

MP Mannalal Rawat
उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: देशभर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. हालांकि इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने इस पर कहा कि ये कार्यक्रम किसी दल या सरकार के नहीं हैं. इसमें सबको साथ आना चाहिए. लेकिन कांग्रेस ने खुद को परिवारवाद, कॉर्पोरेट टाइप पार्टी की छवि में कैद कर लिया है. इससे वे बाहर नहीं आना चाहते हैं.

''गांधी' सरनेम उधार का, राहुल गांधी का कोई लेना-देना नहीं': सांसद मन्नालाल रावत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए इतिहास के उन भूले-बिसरे नायकों को सम्मान दिलाने का काम किया है. जिनके योगदान को अब तक नजरअंदाज किया गया था. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी दल या सरकार का नहीं, पूरे देश का है. इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को एक साथ आना चाहिए. रावत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता एक ही कुनबे तक सीमित हैं. उन्होंने 'गांधी' सरनेम उधार लिया है. जबकि उस नाम से राहुल गांधी का कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस अब कॉर्पोरेट टाइप पार्टी बन चुकी है, जो केवल परिवारवाद में उलझी हुई है.

मन्नालाल रावत ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: अशोक गहलोत बोले- राष्ट्रगीत वंदे मातरम कांग्रेस की परंपरा, इस विरासत को हड़पना चाहती है भाजपा'

देश भर में 400 से ज्यादा आयोजन: रावत ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद देशभर में 400 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिनमें जनजातीय नायकों की वीरगाथाओं पर विशेष चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यह संदेश दिया कि विकास ही असली विरासत है. पहले इतिहास केवल एक या दो परिवारों तक सीमित कर दिया गया था. लेकिन अब आदिवासी समाज के असली नायकों को उनकी पहचान मिल रही है.

पढ़ें: बिरसा मुंडा जयंती: आदिवासियों को धर्मांतरण को लेकर जागरूक करेगी भाजपा

'मोदी सरकार ने शुरू की ये परंपरा': रावत ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी. उनकी जयंती केवल आदिवासी समाज का पर्व नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है. रावत ने कहा कि मोदी सरकार ने यह परंपरा शुरू की है कि हर समाज के योगदान को देश के सामने लाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि भारत की आजादी और विकास में सभी वर्गों ने समान भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने सिर्फ एक आदिवासी नेता नहीं बल्कि एक प्रतीक-चिह्न के रूप में अपनी पहचान बनाई. उनका जीवन साहस, त्याग और अपनी जड़ों पर गर्व का संदेश देता है.

पढ़ें: भाजपा सांसद मन्नालाल रावत का बड़ा आरोप, बोले- बीएपी सांसद आदिवासी समाज व संस्कृति के बड़े दुश्मन

जनजातीय गौरव दिवस: रावत ने आगे कहा कि 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को समर्पित है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज के इन हिस्सों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि आज के समय में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नायकों की कहानियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि सामाजिक समावेश-और समानता की दिशा में कदम उठाए जा सके.

TAGGED:

MANNA LAL RAWAT ON BIRSA MUNDA
BIRSA MUNDA 150TH JAYANTI
BJP MLA TARGETS CONGRESS
MANNA LAL RAWAT HITS BACK CONGRESS
MANNA LAL RAWAT TARGETS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अंता उपचुनाव: 15 बूथ पर 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग, सांकली में महज एक वोटर पहुंचा, जानिए आंकड़े

रातों-रात बदला टीम इंडिया की जर्सी का कलर, देखिए नए रंग में कैसे लगे भारतीय खिलाड़ी

राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.