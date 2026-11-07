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निशा भगत ने जाते-जाते समाज की खोल दीं आंखें, इरफान अंसारी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा- सांसद मनीष जायसवाल

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ( Etv Bharat )

हजारीबाग: झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत आत्महत्या मामले पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि एक आदिवासी नेत्री ने जाते-जाते समाज की आंखें खोल दी है. उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में आदिवासियों का दोहन और शोषण बढ़ रहा है. वहीं धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में भी तेजी आई है.

निशा भगत मौत पर हो निष्पक्ष जांच: मनीष जायसवाल