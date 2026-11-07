निशा भगत ने जाते-जाते समाज की खोल दीं आंखें, इरफान अंसारी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा- सांसद मनीष जायसवाल
हजारीबाग में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि आदिवासी नेत्री निशा भगत जाते जाते समाज की आंखे खोल दी हैं.
Published : November 7, 2026 at 8:16 PM IST
हजारीबाग: झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत आत्महत्या मामले पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि एक आदिवासी नेत्री ने जाते-जाते समाज की आंखें खोल दी है. उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में आदिवासियों का दोहन और शोषण बढ़ रहा है. वहीं धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में भी तेजी आई है.
निशा भगत मौत पर हो निष्पक्ष जांच: मनीष जायसवाल
सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि निशा भगत एक लोकप्रिय नेत्री थीं और लगातार सरकार के कथित कुकृत्यों को उजागर कर रही थीं. वह आदिवासी संस्कृति, परंपरा और अस्मिता को लेकर काफी सजग थीं. उन्होंने कहा कि निशा भगत की आत्महत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, ताकि इस घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें.
सोनिया गांधी पक्ष विशेष के नेता नजर आती हैं: हजारीबाग सांसद
कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के ब्रिटिश अखबार में प्रकाशित इंटरव्यू को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां हिंदुओं के साथ किस प्रकार का शोषण हो रहा है, यह सोनिया गांधी को दिखाई नहीं देती हैं. सांसद ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी एक पक्ष विशेष की नेता के रूप में नजर आती हैं और उनकी राजनीति भी उसी पक्ष तक सीमित दिखाई देती हैं.
इरफान अंसारी पर हो देशद्रोह का मुकदमा: मनीष जायसवाल
झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर सांसद मनीष जायसवाल ने कड़ा एतराज जाहिर किया है. सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि जिस 40 लाख के बारे में बात कर रहे हैं, वह देशभक्ति के सामने कुछ भी नहीं है. उनके विवादित बयान को लेकर उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए. इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए भारत की स्थिति नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर होने की बात कही थी. इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इरफान अंसारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
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