हजारीबाग सदर अंचल की कार्यप्रणाली से नाखुश सांसद मनीष जायसवाल पहुंचे दफ्तर, धक्का-मुक्की के आरोपों पर सदर सीओ बोले- सभी आरोप निराधार
बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ग्रामीणों के साथ सदर अंचल कार्यालय पहुंचे. उन्होंने वहां कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए.
Published : July 13, 2026 at 8:27 PM IST
हजारीबाग: जिले का सदर अंचल कार्यालय इन दिनों सुर्खियों में है. कार्यालय की कार्यप्रणाली से खफा सांसद मनीष जायसवाल ने अंचल पदाधिकारी पर कई आरोप लगाए हैं. सांसद का कहना है कि नियम को ताक पर रखकर विशेष संस्था को जिला प्रशासन मदद कर रही है. इस दौरान एक बुजुर्ग के साथ हाथापाई भी हुई है.
सांसद ने लगाए पदाधिकारी पर आरोप
हजारीबाग सांसद अंचल दफ्तर पहुंचे और उन्होंने पदाधिकारी पर कई आरोप लगाए. उनका कहना था कि एक विशेष समुदाय को मदद पहुंचाने के लिए जबरन जमीन कब्जा कराया जा रहा है, यही नहीं सर्वे के रास्ते को भी विशेष समुदाय द्वारा बंद कर दिया गया है.
बुजुर्ग शख्स के साथ हाथापाई
सांसद मनीष जायसवाल ने अंचल पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों बिना किसी विवाद के दल बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था. इस दौरान एक बुजुर्ग शख्स के साथ हाथापाई की गई थी, जिसकी वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया.
देश में कानून का राज: हजारीबाग सांसद
सांसद का कहना है कि डेढ़ सौ ग्रामीणों के पक्ष में जमीन होने के बावजूद विशेष समुदाय को अंचल कार्यालय मदद पहुंचाया रहा है, जो सरासर गलत है. इस देश में कानून का राज है ना कि पदाधिकारी का. इस दौरान बड़ी संख्या में सदर अंचल क्षेत्र के गुरुआ मौजा के ग्रामीण भी सदर अंचल पहुंचे.
पीड़ित ने अधिकारी पर लगाया आरोप
वहीं जमीन विवाद में कुदूस अंसारी ने सदर अंचल पदाधिकारी आशुतोष कुमार पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा धक्का मुक्की की गई. उस दौरान उनके साथ एक पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे उनका हाथ टूट गया. पीड़ित कुदूस अंसारी ने न्याय की मांग की है.
ग्रामीणों के साथ सदर अंचल कार्यालय पहुंचे सांसद
दरअसल, पूरा मामला मौजा गुरुआ प्लॉट नंबर 2 खाता नंबर 632 से जुड़ा हुआ है, जिसका रकबा 24.5 एकड़ है. पिछले दिनों विवाद के दौरान सदर सीओ आशुतोष कुमार ने दोनों पक्षों से कागजात मांगे थे. सांसद मनीष जायसवाल ग्रामीणों के साथ सदर अंचल कार्यालय पहुंचे. उन्होंने दूसरे पक्ष के कागजात की मांग की. इस दौरान सदर सीओ कागजात दिखाने में अक्षम पाए गए.
किसी के साथ नहीं की गई है धक्का मुक्की: सदर अंचल पदाधिकारी
सदर अंचल पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से कागजात मांगे गए थे. इस बीच सांसद ने कागजात अधिकारी को दिखाए और अधिकारी ने कई दूसरे मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया, साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय संगत कदम उठाए जाएंगे, वहीं उन्होंने मारपीट और धक्का मुक्की के आरोप को निराधार बताया है.
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