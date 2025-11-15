ETV Bharat / state

सांसद खेल महोत्सव में शतरंज खिलाड़ियों का महाकुंभ, एक दूसरे को शह और मात देने के लिए सजी बिसात

हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव के दौरान विनोबा भावे विश्वविद्यालय में शतरंज के खिलाड़ियों का महाकुंभ लगा है.

Published : November 15, 2025 at 6:56 PM IST

हजारीबाग: जिले में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस आयोजन में 1100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शतरंज खिलाड़ियों महाकुंभ लगा है.


हजारीबाग खेल के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है. क्रिकेट, फुटबॉल के बाद अब शतरंज की बारी है. हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से शतरंज खेल को बड़े मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है. पिछले दिनों उन्होंने नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया था. अब सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करवाए हैं. इस आयोजन को लेकर पूरे जिले भर में उत्साह है.

संवाददाता गौराव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

शतरंज के खिलाड़ी एक दूसरे को शह और मात देने के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में जुटे हुए हैं. सांसद मनीष जायसवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा फिट इंडिया की बात करते हैं. इस खेल के जरिए मानसिक रूप से लोग फिट रह सकते हैं. बच्चों में एकाग्रता इस खेल से बढ़ती है. जो उनके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.


दूर-दराज से पहुंचे खिलाड़ी शतरंज प्रतियोगिता को लेकर उत्सुक नजर आए. खिलाड़ियों का कहना है कि हजारीबाग में इस तरह का आयोजन होने से उन्हें बेहतर प्लेटफार्म मिल रहा है. जहां 80 साल के व्यस्क और 15 साल का बच्चा शतरंज के बिसात में एक दूसरे को शह और मात देने का काम कर रहा है. छात्रों ने इस प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल को धन्यवाद दिया है. वहीं खेल निदेशक करण जायसवाल ने बताया कि इतना भव्य आयोजन पूरे झारखंड में सांसद खेल प्रतियोगिता में पहली बार देखने को मिला है.


सांसद खेल महोत्सव के दौरान हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल भी खिलाड़ी के रूप में दिखे. वह स्थानीय खिलाड़ी के साथ शतरंज के बिसात में दम लगाते हुए दिखे. सांसद ने इस दौरान कहा कि बीच-बीच में समय निकालकर हर एक व्यक्ति को खेल खेलना चाहिए. इससे मानसिक तनाव दूर होता है. उन्होंने कहा कि सिर्फ शतरंज ही नहीं कई ऐसे खेल हैं, जिसे परिवार वालों के साथ बैठकर खेला जा सकता है. उन्होंने कहा कि जब भी समय मिलता है तो वह खेलना पसंद करते हैं.

सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि खेल महोत्सव के जरिए हजारीबाग में खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म देने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी उभर कर सामने आ सकते हैं.

TAGGED:

संसद खेल महोत्सव
हजारीबाग
RAPID CHESS COMPETITION
VINOBA BHAVE UNIVERSITY HAZARIBAG
SANSAD KHEL MAHOTSAV

