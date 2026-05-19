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हजारीबाग में 9.8 किमी सड़क का पुनर्निर्माण, सीआरआईएफ योजना के तहत बनेगा रोड

हजारीबाग में सीआरआईएफ योजना अंतर्गत सड़क पुनर्निर्माण का सांसद ने शिलान्यास किया.

MP Manish Jaiswal Laid Foundation Stone for Road Reconstruction Under CRIF Scheme in Hazaribag
सड़क निर्माण का शिलान्यास करते सांसद (हजारीबाग) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 5:40 PM IST

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हजारीबागः जिलावासियों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी खुशखबरी वाला रहा. क्योंकि सड़क पुनर्निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद सीआरआईएफ योजना के तहत बनने वाली सड़क का सांसद ने शिलान्यास कर दिया.

हजारीबाग शहर की अति महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माता चौक से लेकर सिंदूर बायपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण, मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का विधिवत शिलान्यास हो गया है. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) योजना से करीब 107 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई जाएगी.

सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि वह बीते करीब डेढ़ साल से इस सड़क निर्माण को लेकर लगातार प्रयासरत रहे. जिसका सुखद प्रतिफल हजारीबाग की जनता के सामने है. यह प्रमुख सड़क शहर के मासीपीढ़ी, आर्यानगर, पतरातू, कोलंबस कॉलेज मोड़, बस स्टैंड चौक, चुरचू रोड, डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक और विकास नगर होते हुए सिंदूर बायपास से जुड़ती है.

हजारीबाग में सीआरआईएफ योजना अंतर्गत 9.8 किमी सड़क पुनर्निर्माण (ETV Bharat)

सांसद ने कहा कि विकास के इस बड़े कार्य से हजारीबाग की जनता को लंबे समय से हो रही ट्रैफिक और जर्जर सड़कों की परेशानी से बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही रांची और पटना समेत अन्य शहरों से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी आवाजाही बेहद सुगम और आसान हो जाएगी. इस मौके पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा यह सड़क हजारीबाग के लिए यह योजना मिल का पत्थर साबित होगा.

सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस बड़ी परियोजना के लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दी है. उन्होंने कहा कि जिनके सहयोग और दूरदर्शी सोच से यह परियोजना संभव हो सका है.

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भाजपा सांसद मनीष जायसवाल
RECONSTRUCTION OF MAIN ROAD
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