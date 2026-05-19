हजारीबाग में 9.8 किमी सड़क का पुनर्निर्माण, सीआरआईएफ योजना के तहत बनेगा रोड
हजारीबाग में सीआरआईएफ योजना अंतर्गत सड़क पुनर्निर्माण का सांसद ने शिलान्यास किया.
Published : May 19, 2026 at 5:40 PM IST
हजारीबागः जिलावासियों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी खुशखबरी वाला रहा. क्योंकि सड़क पुनर्निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद सीआरआईएफ योजना के तहत बनने वाली सड़क का सांसद ने शिलान्यास कर दिया.
हजारीबाग शहर की अति महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माता चौक से लेकर सिंदूर बायपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण, मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का विधिवत शिलान्यास हो गया है. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) योजना से करीब 107 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई जाएगी.
सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि वह बीते करीब डेढ़ साल से इस सड़क निर्माण को लेकर लगातार प्रयासरत रहे. जिसका सुखद प्रतिफल हजारीबाग की जनता के सामने है. यह प्रमुख सड़क शहर के मासीपीढ़ी, आर्यानगर, पतरातू, कोलंबस कॉलेज मोड़, बस स्टैंड चौक, चुरचू रोड, डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक और विकास नगर होते हुए सिंदूर बायपास से जुड़ती है.
सांसद ने कहा कि विकास के इस बड़े कार्य से हजारीबाग की जनता को लंबे समय से हो रही ट्रैफिक और जर्जर सड़कों की परेशानी से बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही रांची और पटना समेत अन्य शहरों से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी आवाजाही बेहद सुगम और आसान हो जाएगी. इस मौके पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा यह सड़क हजारीबाग के लिए यह योजना मिल का पत्थर साबित होगा.
सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस बड़ी परियोजना के लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दी है. उन्होंने कहा कि जिनके सहयोग और दूरदर्शी सोच से यह परियोजना संभव हो सका है.
इसे भी पढ़ें- रांची में विकास योजनाओं की शुरुआत, महापौर ने आश्रयगृह, पुस्तकालय और वेंडिंग जोन का किया शिलान्यास
इसे भी पढ़ें- सीएम हेमंत सोरेन ने नए थानों का किया शिलान्यास, विभाग को सौंपे वाहन, कहा- अपराध नियंत्रण के लिए आम लोग भी समझें जिम्मेदारी
इसे भी पढ़ें- चिरकुंडा में पांच करोड़ की लागत से बनेगा जल मीनार, विधायक ने किया भूमि पूजन