हजारीबाग में PM सूर्य घर योजना के लिए केंद्र का उद्घाटन, अब हर महीने बिजली बिल होगा 'जीरो'
हजारीबाग में पीएम सूर्य घर योजना के लिए केंद्र का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल ने किया.
Published : July 10, 2026 at 2:33 PM IST
हजारीबाग: प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक शानदार पहल है, जिसका लक्ष्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर देश के एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कराना है. इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसे देखते हुए हजारीबाग में केंद्र का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल ने किया है.
लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना योजना का मकसद
पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. जिसका उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही लाभुकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है. हजारीबाग में इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसे लेकर केंद्र का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल ने किया है.
सोलर पैनल पर सरकार देती है सब्सिडी
इस योजना के तहत लाभुकों को सरकार सोलर पैनल की लागत का लगभग 40% तक सीधे बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में देती है. जिसका लक्ष्य लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है.
इस योजना के तहत, एक किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी मिलती है.
बिजली बेचकर कमा सकते हैं पैसे
सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि इस योजना के लाभ से लोग बिजली बिल देने के भार से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही बिजली बनने पर उसे ग्रिड को बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकते हैं. पावर कट समस्या का समाधान होगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने बेहतर योजना देशवासियों को दी है.
कोई भी व्यक्ति ले सकता है योजना का लाभ
हजारीबाग के बंसीलाल चौक के पास इस केंद्र का उद्घाटन स्थानीय सांसद के साथ समाज के कई लोगों ने किया. केंद्र के प्रोपराइटर हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है. उसे एक आवेदन भरना होगा. जिसे ऑनलाइन किया जाएगा. एक प्रक्रिया के जरिए आवेदनकर्ता के घर में इंजीनियर पहुंचेंगे और सोलर पैनल लगाया जाएगा. इन्होंने बताया कि इस योजना के जरिए लोगों को भारी भरकम बिजली बिल देने से राहत मिलेगी.
दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी की यह सोच ऊर्जा के क्षेत्र में देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम सूर्य योजना मील का पत्थर साबित होगी. इस योजना के तहत मुफ्त में बिजली मिलेगी, साथ ही ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त पैसा भी लाभुक कमा सकते हैं.
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पीएम सूर्य घर योजना का ऐसे उठाएं लाभ, step by step जानें पूरा प्रोसेस