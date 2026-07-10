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हजारीबाग में PM सूर्य घर योजना के लिए केंद्र का उद्घाटन, अब हर महीने बिजली बिल होगा 'जीरो'

केंद्र के उद्घाटन के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ( Etv Bharat )