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चारा घोटाला से भी बड़ा हो सकता है ट्रेजरी घोटाला, सांसद बोले- पूरे राज्य के ट्रेजरी की जांच की जरूरत

हजारीबागः जिले में ट्रेजरी घोटाला उजागर हो चुका है. 8 वर्षों में 15 करोड़ रुपए से अधिक अवैध निकास की पुष्टि हजारीबाग जिला प्रशासन ने कर दी है. यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. इसी बीच हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश का सबसे बड़ा और बहुचर्चित चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है. जरूरत है सरकार को ट्रेजरी का जांच करने की.

चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला हो सकता हैः सांसद

हजारीबाग सांसद ने कहा कि यह चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है. ट्रेजरी किसी भी राज्य और जिला का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है. जब ट्रेजरी से ही घोटाला हो जाए तो यह समझा जा सकता है कि कितना बड़ा लूप फॉल है. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के ट्रेजरी की जांच होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए.

जानकारी देते हजारीबाग सांसद (Etv Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि यह विषय राजनीति की नहीं है बल्कि राज्य की वित्तीय सुरक्षा की बात है. पिछले 6-7 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार है और इसके पहले भाजपा की सरकार थी. यह घोटाला वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान खुलासा हुआ है. ऐसे में वर्तमान सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

1.60 करोड़ रुपये किया गया सुरक्षित

हजारीबाग ट्रेजरी से 8 वर्षों में 15 करोड़ से अधिक रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है. बोकारो के बाद अब हजारीबाग में भी बड़ा स्कैम का खुलासा हुआ है. उसकी पुष्टि हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने की थी. अवैध निकासी की प्राप्त सूचना पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए अपर समाहर्ता, हजारीबाग की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया था.