झारखंड में SIR पर सियासी बयानबाजी जारी, मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बवाल

हजारीबाग: झारखंड में SIR पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एक विवादित बयान ने पूरे राजनीतिक गलियारे में बहस एक को जन्म दे दिया है. दरअसल, मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपील की थी कि यदि कोई बीएलओ, SIR के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटने आपके घर आए, तो उसे घर में बंद कर दें या बंधक बना लें, उनके इस बयान को बीजेपी ने गंभीरता से लेते हुए कड़ा एतराज जताया है.

वो लाल किताब लेकर चलते हैं जिसे संविधान कहते हैं. उसके अंदर उजला पन्ना होता है. संविधान में कितने पन्ने हैं वो संविधान की किताब रखने वालों को पता ही नहीं होता है. वो संविधान सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए लहराते हैं: मनीष जायसवाल, बीजेपी सांसद

हजारीबाग सांसद ने कहा कि इरफान अंसारी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं. वह अपने 'बांग्लादेशी वोटर' के हितेषी बनना चाहते हैं.

SIR पर बीजेपी सांसद, विधायक और स्थानीय का बयान (Etv bharat)

इधर, बरकट्ठा विधानसभा से विधायक अमित यादव ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में जामताड़ा के रास्ते से ही 'बांग्लादेशी' घुसते हैं. यहां के मतदान को प्रभावित करते हैं, यदि स्वास्थ्य मंत्री यहां के लोगों को बांग्लादेश में नहीं बसा सकते तो बांग्लादेशी लोगों की वकालत उन्हें नहीं करनी चाहिए.