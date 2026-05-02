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हजारीबाग पुलिस पर सांसद का गंभीर आरोप, अपराध नियंत्रण में फेल, इरफान अंसारी पर कसा तंज

सांसद मनीष जायसवाल ने गिरते कानून व्यवस्था को लेकर हजारीबाग पुलिस के कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है.

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सांसद मनीष जायसवाल और अन्य लोग (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 3:10 PM IST

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हजारीबाग: लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल ने जिले में लगातार गिरते कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि अपराधियों ने नए एसपी के आगमन का स्वागत बड़े अपराधों को अंजाम देकर किया. मात्र 10 दिनों के अंदर हुई कई गंभीर घटनाओं ने पुलिस की नाकामी उजागर कर दी है.

सांसद ने पूछा “क्या इनमें से एक भी मामले का खुलासा हजारीबाग पुलिस ने किया है?” मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में लॉ एंड ऑर्डर तेजी से बिगड़ रहा है. पूरे झारखंड में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस वारंटियों की गिरफ्तारी में लगी है, लेकिन अपराध नियंत्रण में पूरी तरह नाकाम है.

प्रेस को संबोधित करते सांसद मनीष जायसवाल (ईटीवी भारत)

सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर हजारीबाग में कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले समय में सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा. यह चेतावनी है.”

10 दिनों में हुई प्रमुख घटनाएं

  • 19 अप्रैल: मुफ़स्सिल थाना क्षेत्र में दलित महिला के साथ मारपीट और 36 घंटे तक थाने में बैठाकर रखने का मामला. सांसद ने आरोप लगाया कि एसपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की.
  • 22 अप्रैल: बड़कागांव में हाईवे पर एक गाड़ी में आग लगाई गई.
  • 24 अप्रैल: बरही में बैंक डकैती.
  • 26 अप्रैल: केरेडारी में पति-पत्नी रास्ते में जा रहे थे, पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • 27 अप्रैल: पोता में तीन लोगों की निर्मम हत्या.

पोता त्रिपल मर्डर पर दुख, मंत्री इरफान अंसारी पर तंज

तीन लोगों की हत्या की घटना पर दुख जताते हुए सांसद ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा, “पूरे झारखंड में कहीं भी घटना होती है तो मंत्री जी जानकारी लेने नहीं पहुंचते, लेकिन हजारीबाग में विशेष संप्रदाय के लिए तुरंत पहुंच गए.”

पत्रकारों पर हमला निंदनीय

सांसद मनीष जायसवाल ने पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की. उन्होंने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी ने इस घटना का विरोध तक नहीं किया, जो दुखद है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू हो या मुस्लिम, अपराधी किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. पत्रकारों के साथ मारपीट पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए. सांसद ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार और प्रशासन से त्वरित सुधार की मांग की है.

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