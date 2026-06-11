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मध्य प्रदेश में बढ़ा मंडी टैक्स, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा भार

जाहिर है इस स्थिति में अब मंडी से किसानों की उपज खरीदने वाले व्यापारियों को उपज की कुल रकम पर डेढ़ प्रतिशत टैक्स राज्य सरकार को ऑनलाइन चुकाना होगा. इस स्थिति से परेशान व्यापारी अब सरकार के इस निर्णय को व्यापारी विरोधी बताते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रही है. इंदौर में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स के अलावा भारतीय दाल में संगठन और अन्य व्यापारिक संगठनों ने मंडी टैक्स बढ़ाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है.

प्रदेश की कृषि उपज मंडी में किसानों द्वारा जो फसल बेची जाती है, उसकी व्यापारियों द्वारा खरीदी पर राज्य सरकार अब तक 1 प्रतिशत मंडी टैक्स ले रही थी, जो सीमावर्ती राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से दोगुना था, यही वजह थी कि मंडी टैक्स की दरें 1% से आधा प्रतिशत करने की मांग राज्य के व्यापारियों ने फरवरी में मुख्यमंत्री से की थी, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार ने मंडी टैक्स घटाने के बजाय इसे डेढ़ प्रतिशत कर दिया है.

इंदौर: देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार ने मंडियों में उपज की खरीदी पर लगने वाला मंडी टैक्स 1% से बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत कर दिया है. जाहिर है इससे रोजमर्रा उपयोग की जाने वाली सामग्री के दाम बढ़ेंगे. जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है.

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले 20 साल से मंडी टैक्स की दरें 50 पैसा है, लेकिन मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स सबसे ज्यादा है. यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश से छोटे उद्योगों का अन्य राज्यों की ओर पलायन हो रहा है.

1 प्रतिशत से डेढ़ प्रतिशत किया टैक्स (ETV Bharat)

15 साल में 300 से ज्यादा दाल मिल बंद

भारतीय दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि "पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश से मंडी टैक्स के कारण ही 300 से ज्यादा दाल मिल महाराष्ट्र और गुजरात में शिफ्ट हो चुकी है. इसके अलावा कृषि उपज और खाद्यान्न सेक्टर से जुड़े कई छोटे उद्योगों का पलायन अन्य राज्यों में हुआ है. उन्होंने कहा राज्य सरकार बड़े निवेश करने वाले उद्योगों को कई तरह की सब्सिडी और रियायत देती है, लेकिन जो वास्तविक और पारंपरिक उद्योग हैं, उन पर सर्वाधिक टैक्स लग रहा है, ऐसी स्थिति में यहां व्यापार करना मुश्किल हो चुका है."

ऐसे पड़ेगा आम आदमी पर टैक्स का भार

दरअसल, कृषि उपज मंडी से जो खाद्यान्न अथवा दाल व्यापारियों द्वारा खरीदी जाती है. उसकी कुल उपज के मूल्य पर डेढ़ प्रतिशत टैक्स व्यापारियों को चुकाना पड़ता है, इसके बाद व्यापारी खाद्यान्न को अथवा दाल को प्रोसेसिंग के बाद उपयोग के योग्य बनाते हैं. जो मंडी टैक्स की भरपाई दाल की भरपाई खाद्यान्न अथवा अनाज की कीमतों से करते हैं. ऐसे में इस टैक्स का भार आम आदमी पर पड़ता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का मंडी टैक्स भी चुकाता है.

किसानों पर भी मंडी टैक्स का भार

मंडी में टैक्स से बचने के लिए व्यापारी किसान की उपज तुलनात्मक रूप से कम कीमतों में खरीदते हैं, ऐसी स्थिति में कई बार टैक्स का भार किसान पर भी पड़ता है, यही वजह है कि व्यापारी टैक्स को आधा करने की मांग कर रहे हैं. ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशन के पदाधिकारियों का तर्क है कि मंडी शुल्क बढ़ने से दाल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होगी और उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा.