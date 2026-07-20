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मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ में बारिश का लंबा ब्रेक, बोनी के बाद सूखने लगी फसल

मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ में बारिश न होने से किसान परेशान, सोयाबीन, कपान और मक्का की फसलों पर असर, सूखने लगी फसलें.

MP MALWA NIMAR LACK OF RAIN
धार में बोनी के बाद सूखने लगी फसल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
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धार: अलनीनो का असर देश कई कोनो में देखने मिल रहा है. जुलाई का महीना आधा बीत गया, लेकिन लोगों को मूसलाधार बारिश देखने नहीं मिली. यही हालात मध्य प्रदेश में भी देखने मिल रही है. प्रदेश के मालवा-निमाड़ के किसानों के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता बारिश का लंबा इंतजार है. बोनी के बाद खेतों में अंकुरित फसल अब सूखने लगी है. यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोबारा बोनी करनी पड़ सकती है, जिससे उनकी लागत और परेशानी दोनों बढ़ जाएगी.

मालवा-निमांड़ में मानसून पर ब्रेक

मानसून के लंबे ब्रेक ने मालवा-निमाड़ अंचल के किसानों की धड़कनों को बढ़ा दिया है. शुरुआती बारिश के भरोसे जिन किसानों ने खेतों में उम्मीद के बीज बोए थे, वे अब बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं. कई दिनों से कड़क धूप और बारिश न होने के कारण बोनी के बाद अंकुरित हुए बीज खेतों में ही झुलसकर सूखने लगे हैं. इस स्थिति ने किसानों के सामने दोहरी बोनी दोबारा बोनी का विकराल संकट खड़ा कर दिया है.

बारिश न होने से किसान परेशान (ETV Bharat)

सोयाबीन, कपास और मक्का की फसलों पर असर

क्षेत्र के धार, झाबुआ और मालवा निमाड़ के समेत कई जिलों में सोयाबीन, कपास और मक्का जैसी मुख्य फसलों पर इसका गहरा असर पड़ा है. पहली बोनी में किसान प्रति एकड़ हजारों रुपए का खर्च बीज, खाद, कीटनाशक और ट्रैक्टर की जुताई में कर चुके हैं. अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों ने यह पूंजी कर्ज लेकर या अपनी जमा-पूंजी दांव पर लगाकर जुटाई थी. अब अगर फसलों को उखाड़कर दोबारा बोनी करनी पड़ी, तो लागत दोगुनी हो जाएगी, जिससे किसान आर्थिक रूप से टूट जाएंगे.

बारिश नहीं हुई तो खराब हो जाएगी फसल

​कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले 3 से 4 दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो अंकुरित हो चुकी फसलों को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. कई इलाकों में तो नमी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और जमीन में दरारें पड़ने लगी है. ​इस स्थिति से केवल फसल की बर्बादी का डर ही नहीं, बल्कि किसानों पर महाजनों और बैंकों का कर्ज बढ़ने का संकट भी मंडरा रहा है. अन्नदाता की नजरें लगातार आसमान पर टिकी हैं. किसान और उनके परिवार बस एक ही दुआ मांग रहे हैं कि बादल मेहरबान हों, ताकि उनकी महीनों की मेहनत और खून-पसीने की कमाई को खेतों में जलने से बचाया जा सके.

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