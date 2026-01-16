ETV Bharat / state

सिंथेटिक ड्रग्स का हब बना मालवा, राजस्थान और मुंबई तक फैले नेटवर्क की इनसाइड स्टोरी

2024 में भोपाल में पकड़ाई मादक पदार्थों की फैक्ट्री का संचालक शोएब लाला, मुंबई पुलिस की दबिश के बाद फरार हुआ भय्यू लाला और चिकलाना में पकड़ाई एमडी फैक्ट्री के संचालक दिलावर खान का भी देवलजी गांव से कनेक्शन सामने आया है.

रतलाम में गुरुवार-शुक्रवार रात एमडी बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश देकर बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग और अवैध हथियार जब्त किए हैं. इसके पहले भी रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में एमडी ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं. जिनके तार गुजरात के बड़े शहरों सहित मुंबई तक जुड़े है. बीते एक-दो साल में ड्रग तस्करी के अधिकांश मामलों में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के देवलजी गांव के लाला परिवार का कनेक्शन सामना आया है.

जिसके बाद ड्रग पेडलर की निशानदेही पर मुंबई पुलिस ड्रग्स सप्लाई करने वाले मंदसौर के मास्टरमाइंड भय्यू लाला को पकड़ने पहुंची थी. जिसके लिए मुंबई पुलिस ने 13 जनवरी को मंदसौर में दबिश दी, लेकिन तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. जिनका पीछा मुंबई पुलिस ने किया. तीनों आरोपी मंदसौर से भाग कर रतलाम के जावरा पहुंच गए. जहां रतलाम पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर मुंबई पुलिस ने हुसैन टेकरी क्षेत्र से दो ड्रग्स तस्करों को 10 किलो एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा है. लेकिन मास्टरमाइंड भय्यू लाला मौके से फरार हो गया है.

इसके साथ पुलिस ने 12 बोर की बंदूक सहित 92 जिंदा कारतूस, ड्रग्स बनाने का सामान, केमिकल, जिंदा 2 मोर और चंदन के पेड़ों की लकड़ी भी जब्त की है." इससे पहले मामले में 11 जनवरी को मुंबई पुलिस ने 23 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को मुंबई में गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह ड्रग पेडलर है.

इस वर्ष की शुरुआत से ही सबसे ज्यादा कार्रवाई पश्चिम मध्य प्रदेश में देखने को मिली है. महज 15 दिनों में ही 2 बड़ी कार्रवाई रतलाम और मंदसौर जिलों में देखने को मिली है. रतलाम के चिकलाना में गुरुवार को हुई कार्रवाई सहित करीब 30 करोड़ रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है. मध्य प्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना ने जानकारी देते हुए बताया बात गुरुवार रात रतलाम पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ शानदार कार्रवाई की है. पुलिस ने फैक्ट्री से 10 किलो 900 ग्राम एमडी ड्रग्स सहित दो ड्रम ड्रग्स बनाने का लिक्विट बरामद किया है.

हालांकि पिछले सालों में सिंथेटिक ड्रग्स के मामलों में छह गुना की बढ़ोत्तरी हुई है. साल 2024 में देश में 11 हजार 994 किलोग्राम सिंथेटिक्स ड्रग्स जब्त किया गया है, जबकि साल 2019 में 1890 किलोग्राम ही ऐसे ड्रग्स की जब्ती हुई थी. वहीं नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही मेफेड्रोन यानि एमडी की तस्करी के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं. खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश में 4 दिनों में ही 2 बड़े मामले पुलिस ने पकड़े हैं.

रतलाम/भोपाल: मध्य प्रदेश सहित देश भर में आम ड्रग के अलावा सिंथेटिक ड्रग का कारोबार बढ़ रहा है. रिटायर्ड अधिकारियों की मानें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है, लेकिन पिछले सालों में अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन और डोडाचूरा की तस्करी के मामले मध्य प्रदेश में कम हुए हैं. सितंबर 2025 में जारी हुई एनसीबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2024 में देश भर में 5.21 लाख किलोग्राम अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन जैसे नशीले पदार्थ जब्त हुए हैं.

एमडी ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क अब शहरों में नहीं बल्कि गांव और छोटे शहरों से चल रहा है. मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पूर्व में की गई कई कार्रवाईयों में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव देवलजी का नाम सामने आ चुका है.

रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि "पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान भी निकटवर्ती राज्य के कुछ गांव जिसमें देवलजी गांव प्रमुख है. यहां से मादक पदार्थ की तस्करी का नेटवर्क चलने के इनपुट मिले हैं. रतलाम में आज की गई कार्रवाई में एमडी ड्रग फैक्ट्री का संचालक दिलावर खान है. जो देवलजी गांव के लाला परिवार से जुड़ा हुआ है.

राजस्थान की अरनोद थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस परिवार के वकील खान, शमशेर खान और सलीम खान ड्रग तस्करी में लिप्त रहे हैं. वहीं, शोएब लाला, भय्यू लाला और दिलावर खान भी इसी लाला परिवार से जुड़े हुए हैं. इन पर पूर्व में भी एनडीपीएस के अंतर्गत मामले दर्ज हो चुके हैं. पहले यह परिवार अफीम, स्मैक, हीरोइन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था, लेकिन अब यह लोग नए जमाने की सिंथेटिक ड्रग एमडी के कारोबार से जुड़ गए.

छोटे शहर और गांव में एमडी ड्रग का प्रोडक्शन कर गुजरात के बड़े शहरों सहित मुंबई तक इनका सप्लाई नेटवर्क बना हुआ है. जिसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का प्रयोग भी इस नेटवर्क से जुड़े ड्रग पेडलर करते हैं.

दिलावर खान का मालवा से देवलजी तक फैला है नेटवर्क

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के देवलजी गांव में तस्करों का आतंक इतना है कि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम भी दबिश देने से बचती है. जिसकी मुख्य वजह स्थानीय लोगों द्वारा इन तस्करों का समर्थन करना है. 2024 में पुलिस की मदद से नारकोटिक्स विभाग द्वारा दबिश भी दी गई थी, लेकिन मौके से कुछ हासिल नहीं हो पाया था. कई बार कार्रवाई करने गई टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा है.

रतलाम के चिकलाना में भी दिलावर खान ने ऐसा ही प्रभाव बनाया था, करीब 7000 स्क्वायर फीट में बने उसके मकान को चारों तरफ से 12 फीट ऊंची दीवार से कवर किया गया था. वहीं, एक दो नहीं तीन दर्जन सीसीटीवी कैमरा से मकान के चारों तरफ से निगरानी की जाती थी. आरोपी दिलावर खान का आतंक भी इतना था कि गांव के लोग इसकी शिकायत करने पुलिस थाने नहीं पहुंचते थे.

चिकलाना गांव में जिस घर से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है. उसका संचालक और मालिक दिलावर खान आजाद समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है. 2023 में जावरा विधानसभा से दिलावर खान पठान ने चुनाव लड़ा था. वहीं आजाद पार्टी के नामी नेता व सांसद चंद्रशेखर के साथ दिलावर खान की तस्वीर भी सामने आ रही है. बहरहाल अब ड्रग्स तस्करी का नया रूट प्रतापगढ़, मंदसौर, नीमच, रतलाम जहां से ड्रग तस्कर बड़े शहरों तक मादक पदार्थों की खेप पहुंचा रहे हैं. वहीं, अब रतलाम पुलिस ड्रग तस्करी के इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है.

क्या होती है सिंथेटिक ड्रग्स

एनसीबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एटीएस यानी एम्फैटेमिन टाइप स्टिमुलेट्स, एमडीएमए, मेफेड्रोन, मेथाडोन का उपयोग बढ़ा है. आम नशीले पदार्थ जैसे गांजा, चरस, अफीम को पौधों से बनाया जाता है, जबकि सिंथेटिक्स ड्रग्स कैमिकल से बनाए जाते हैं. यह नशीले पदार्थ टैबलेट और पाउडर के रूप में मिलते हैं. यह नशीले पदार्थ लेने के बाद शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और मस्तिष्क पर असर करती है. इसको लेने के बाद इसका असर करीबन 6 घंटे और इससे अधिक समय तक बना रहता है.

'धीरे-धीरे अपंग बना देता है नशा'

न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. टीएन दुबे कहते हैं कि "नशे लेने के बाद ब्लड शुगर बढ़ता है और कुछ समय तो इसका सेवन करने वाला आनंदित महसूस करता है. नशीले पदार्थ में डोपामाइन जैसे तत्व होते हैं, जो प्लेजर की फीलिंग कराता है. ऐसे नशीले पदार्थ इसको लेने वाले को बहुत भावुक बनाता है और भ्रमित करता है. एमडी जैसे नशीले पदार्थ लोगों को बहुत जल्दी इसका आदि बनाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह हमारी दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है. इससे शरीर में मानसिक और शारीरिक कई तरह की परेशानी शुरू हो जाती है. लगातार नशे की वजह से यह जानलेवा भी हो जाते हैं."

किस तरह की ड्रग्स का हो रहा इस्तेमाल

नशीले पदार्थों में अफीम, स्मैक,गांजा, मेफेड्रोन और हेरोइन सहित अन्य कई पदार्थों की तस्करी और नशे के लिए उन्हें प्रयोग किया जाता है. वर्तमान में हो रही कार्रवाईयों में एमडी यानी मेफेड्रोन का नशे के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है. इसी वजह से इसकी तस्करी भी अधिक हो रही है. मनोचिकित्सक डॉक्टर निर्मल जैन ने बताया "सिंथेटिक ड्रग पूरी तरह से केमिकल से बना है. जो शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन स्नायु तंत्र (नर्व फाइबर) पर इसका सर्वाधिक असर पड़ता है. नशा करने वाले की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है. सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है. उच्चतम स्तर में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.

'युवाओं को किया जा रहा टारगेट'

रिटायर्ड डीजीपी आरएलएस यादव कहते हैं कि "नए तरह के नशे में अब युवाओं को सीधे टारगेट किया जा रहा है. इसके कारोबार से जुड़े अपराधी स्कूल, कॉलेजों में जाने वाले युवाओं को निशाना बना रहे हैं. पहले मुफ्त में और फिर उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं. यह स्थिति मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में है. इसलिए पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है. ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती से और तेज कार्रवाई करें. साथ ही युवाओं के बीच जागरूता अभियान चलाया जाए. हालांकि यह किया भी जा रहा है. वैसे भी अपराध के तरीके लगातार बदल रहे हैं. अब घरों में चोरी-लूट जैसे घटनाओं से ज्यादा साइबर क्राइम और नए-नए नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले बढ़े हैं. पुलिस को भी इसके लिए तैयार होना होगा.