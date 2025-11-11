ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 20 साल से कुपोषण की जंग, आंकड़ों के खेल के बीच बढ़ रही बच्चों की संख्या

मध्य प्रदेश में कुपोषण के आंकड़े भले ही आगे पीछे होते रहते हैं लेकिन बच्चों की स्थिति में कोई खास सुधार होते नहीं दिख रहा.

मध्य प्रदेश में 20 साल से कुपोषण की जंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 6:50 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 7:18 PM IST

हैदराबाद/सागर: मध्य प्रदेश में कुपोषण कितनी गंभीर समस्या होती जा रही है इसकी गवाही सरकारी आंकड़े खुद दे रहे हैं. राज्य की कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है. सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से 1.36 लाख बच्चे ज्यादा गंभीर कुपोषित हैं. अप्रैल 2025 तक की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर और मध्यम कुपोषण का औसत 5.40% था जबकि मध्य प्रदेश में यह दर 7.79% थी. कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से आगे निकल गया है.

कुपोषण के मामलों में 45 से अधिक जिले रेड जोन में

मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण से निपटने के लिए प्रयास में जुटी है, इसके बावजूद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में कुपोषण ने तेजी से पैर पसारे हैं और यह सभी जिले रेड जोन में शामिल हैं. आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कुपोषण तेजी से बढ़ा है. यहां बच्चों की स्थिति दूसरे जिलों से खराब है.

आंकड़ों के खेल के बीच बढ़ रही कुपोषित बच्चों की संख्या (ETV Bharat)

गोवंश और लाड़ली बहनों के लिए 40 रुपए रोज

यह विडंबना है कि मध्य प्रदेश में गोवंश के पोषण के लिए सरकार एक गोवंश के लिए रोज 40 रुपए की राशि खर्च कर रही है. लाड़ली बहनों के लिए भी सरकार हितग्राही को हर दिन 40 रुपए दे रही है. जबकि नौनिहालों का कुपोषण दूर करने के लिए रोज एक बच्चे पर 4 रुपए खर्च कर रही है. मध्य प्रदेश विधानसभा में इसी साल यह मुद्दा उठ चुका है.

क्या कहते हैं पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़े

मध्यप्रदेश में कुपोषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ें बताते हैं कि पिछले एक साल में बच्चों की कुपोषण स्थिति में सुधार हो रहा है लेकिन कम वजन और दुबलेपन जैसे खतरनाक श्रेणियों में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है. ट्रैकर ऐप के आंकड़ो के मुताबिक अप्रैल 2023 में राज्य में 30% बच्चे कम वजन वाले थे, जो जुलाई 2024 तक घटकर 27% रह गए हैं. मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर 7.79% है. भोपाल में 27 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. इंदौर की बात करें तो यहां 45 प्रतिशत, उज्जैन में 46 प्रतिशत और ग्वालियर-चंबल संभाग में 35 प्रतिशत बच्चे कुपोषित मिले हैं. प्रदेश में कुपोषण के मामले में सबसे बुरी स्थिति शिवपुरी जिले की है.

बच्चों के कम वजन के मामले में मध्य प्रदेश के 45 जिले रेड जोन में (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश में 20 साल से कुपोषण की जंग

सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो मध्यप्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग में पिछले 20 सालों से लगातार प्रयास हो रहा है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (NFHS-3) साल 2005-06 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) वर्ष 2019-21 के जारी आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य में बच्चों में कुपोषण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है.

मध्यप्रदेश में 2005-06 में जहां 60% बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन वाले थे वहीं वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा घटकर 33% हो गया. जिससे मध्य प्रदेश देशभर में तीसरे स्थान पर है.

साल 2005-06 में दुबलेपन की दर 35% थी, जो 2020-21 में घटकर 18.9% हो गई. इसमें भी 16.1 अंक यानी 45.9% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे राज्य देश में दूसरे स्थान पर है.

प्रदेश में कुल कुपोषित बच्चों का आंकड़ा एक लाख 36 हजार के पार (ETV Bharat GFX)

गंभीर दुबलेपन के मामलों में 12.6% से घटकर 6.5% यानी 6.1 अंक (48.7%) की गिरावट आई, जिससे मध्य प्रदेश इस श्रेणी में भी फिलहाल देश में दूसरे स्थान पर है. कम वजन और दुबलेपन जैसे खतरनाक श्रेणियों में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन देश में दूसरे स्थान पर है.

सागर की आंगनबाड़ियों में चल रहा नवाचार

सागर जिले की आंगनबाड़ियों में पिछले एक साल से एक नवाचार चल रहा है. कलेक्टर संदीप जीआर ने करीब एक साल पहले कई आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया, तो उन्हें देखने में आया कि बच्चे वही खाना रूचि से खाते हैं, जो उनको स्वाद में अच्छा लगता है. बच्चे रोटी खाने से बचते हैं, क्योंकि उनका स्वाद सामान्य होता है.

इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने जिले भर की आंगनबाड़ियों में नाश्ता और भोजन तैयार करने वाले समूहों को कई निर्देश दिए. इनमें से उन्हें यह भी कहा गया कि बच्चों की रोटियां में पालक, चुकंदर, सहजन, टमाटर और पोषक तत्व से भरपूर सब्जियां मिलाई जाएं. इन रोटियों में स्वाद के कारण बच्चे खाने में रुचि लेंगे और उनके लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलेगा.

कुपोषण के मामलों में 45 से अधिक जिले रेड जोन में (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम ने किया दौरा

ईटीवी भारत की टीम ने खाना परोसे जाने के वक्त सागर जिले के ग्रामीण स्तर की 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया. ढाना गांव के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 50 और अनुसूचित जाति के मोहल्ले में बनी आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 50 में भोजन का जायजा लिया. जहां मैन्यू के अनुसार उन्हें कढ़ी-चावल के साथ सब्जी मिक्स कर बनाई गईं रोटियां भी परोसी गई थीं. दोनों केंद्र में देखने में आया कि एकदम कम उम्र के बच्चे भले ही इन रोटियों में रूचि नहीं दिखा रहे थे लेकिन जो बच्चे स्वाद को समझने लगते हैं, उनको ये रोटियां अच्छी लगती हैं. बच्चे रुद्रांश, नंदिनी और विकास बताते हैं कि "पहले से ज्यादा अब रोटियां अच्छी लगती हैं और वो रोज रोटी खाते हैं."

सागर की आंगनबाड़ियों में चल रहा नवाचार (ETV Bharat)

'रुचि के साथ पोषण में भी सुधार'

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा हजारी बताती हैं कि "रोटियां में हम अलग-अलग पौष्टिक चीजें मिलाकर बनाते हैं. बच्चों की वृद्धि के लिए यह जरूरी है. मिक्स रोटी में रंग और स्वाद परिवर्तित होने के कारण बच्चे रोटियां अच्छे से खाने लगे हैं. सामान्य रोटी तो बच्चे घर पर भी नहीं खाते हैं. हम लोग रोटी में पालक, मुनगा, चुकंदर, टमाटर जैसी चीजें मिलाकर रोटियां बनवाते हैं. देखने मिला है कि बच्चों की भोजन में रुचि बड़ी है. बच्चों में पोषण स्तर पर भी सुधार हुआ है."

'स्वाद के कारण बच्चे खाने लगे रोटी'

सेक्टर सुपरवाइजर नेहा जैन बताती हैं कि "आमतौर पर बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, अगर बच्चों को पालक खाने के लिए बोला जाए, तो वो शायद ही खाएं, इस बात को ध्यान रखते हुए ये नवाचार शुरू किया गया था कि अगर बच्चों को पालक, मुनगा, चुंकदर जैसी चीजें रोटियां, पराठे या पूरी में दी जाए, तो बच्चे स्वाद से आकर्षित होकर अच्छे से खाएंगे. इसी तरह पुलाव में हम सहजन के फूल, मटर और दूसरी चीजें डालते हैं. स्वाद के कारण बच्चे आकर्षित हो रहे हैं. पहले के मुकाबले बच्चों का वजन बढ़ा रहा है."

Last Updated : November 11, 2025 at 7:18 PM IST

