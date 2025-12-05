ETV Bharat / state

राजसमंद में राणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलने पर सांसद और विधायक नाराज, कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट, जानिए मामला...

राजसमंद में 30 नवंबर 2025 को आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग के रूप में लोकार्पण करते जनप्रतिनिधि ( ETV Bharat Rajsamand )

राजसमंद: शहर में महाराणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलने पर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के मुखिया एवं नाथद्वारा विधायक विश्वराजसिंह मेवाड़ ने गहरी नाराजगी जताई है. महापुरुष व संत के अपमान को लेकर आमजन के आक्रोश जताने के बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय से तीन दिन में जवाब मांगा है. कलेक्टर ने आयुक्त से मार्ग का नाम बदलने और लोकार्पण को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी. आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में विधायक दीप्ति माहेश्वरी व सभापति अशोक टांक ने 30 नवंबर को राजसमंद के टीवीएस चौराहे से टंकी तक रोड का नाम आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग के रूप में लोकार्पित किया. उसके बाद पुरानी शिलापटि्टका सामने आई, जिसमें 10 अक्टूबर 2005 को इसी मार्ग का लोकार्पण महाराणा राजसिंह मार्ग के रूप में तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, तत्कालीन सांसद किरण माहेश्वरी, तत्कालीन विधायक बंशीलाल खटीक व तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष महेश पालीवाल ने किया था. परिषद के महाराणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलने से नाराज क्षत्रिय राजपूत समाज के लोगों ने परिषद में सभापति का घेराव किया. राजपूत समाज ने एडीएम नरेश बुनकर को ज्ञापन सौंपा और आपत्ति दर्ज कराई. क्षत्रिय महासभा ने कहा कि इससे संत व महापुरुष का अपमान हुआ है. इसे आमजन बर्दाश्त नहीं करेगा. महिमा कुमारी, सांसद राजसमंद (ETV Bharat Rajsamand)