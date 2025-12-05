राजसमंद में राणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलने पर सांसद और विधायक नाराज, कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट, जानिए मामला...
नाम बदलने के विरोध के बाद कलेक्टर ने आयुक्त से तीन दिन में मांगा जवाब.
Published : December 5, 2025 at 4:00 PM IST
राजसमंद: शहर में महाराणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलने पर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के मुखिया एवं नाथद्वारा विधायक विश्वराजसिंह मेवाड़ ने गहरी नाराजगी जताई है. महापुरुष व संत के अपमान को लेकर आमजन के आक्रोश जताने के बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय से तीन दिन में जवाब मांगा है. कलेक्टर ने आयुक्त से मार्ग का नाम बदलने और लोकार्पण को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी.
आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में विधायक दीप्ति माहेश्वरी व सभापति अशोक टांक ने 30 नवंबर को राजसमंद के टीवीएस चौराहे से टंकी तक रोड का नाम आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग के रूप में लोकार्पित किया. उसके बाद पुरानी शिलापटि्टका सामने आई, जिसमें 10 अक्टूबर 2005 को इसी मार्ग का लोकार्पण महाराणा राजसिंह मार्ग के रूप में तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, तत्कालीन सांसद किरण माहेश्वरी, तत्कालीन विधायक बंशीलाल खटीक व तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष महेश पालीवाल ने किया था. परिषद के महाराणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलने से नाराज क्षत्रिय राजपूत समाज के लोगों ने परिषद में सभापति का घेराव किया. राजपूत समाज ने एडीएम नरेश बुनकर को ज्ञापन सौंपा और आपत्ति दर्ज कराई. क्षत्रिय महासभा ने कहा कि इससे संत व महापुरुष का अपमान हुआ है. इसे आमजन बर्दाश्त नहीं करेगा.
हल्की राजनीति: सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने वीडियो जारी कर घटना को हल्के स्तर की राजनीति बताया व कड़ा ऐतराज जताया. सांसद ने कहा कि एक सड़क का दो बार शिलान्यास न केवल अनुचित, बल्कि मेवाड़ राजपरिवार और जैन मुनियों के बीच अनावश्यक मतभेद पैदा करने का प्रयास है. राजसमंद को बसाने वाले महाराणा राजसिंह के योगदान को कैसे भुला सकते हैं? श्रीनाथजी मंदिर और मेवाड़ के हित के लिए राजसिंह के कार्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हैं.सांसद ने कहा कि मेवाड़ राजपरिवार और जैन समुदाय के संबंध सदियों से मजबूत रहे हैं. ऐसे में नाम परिवर्तन समाज में भ्रम और विभाजन पैदा करने की कोशिश लगती है. सांसद ने चेताया कि इस मामले में प्रशासनिक लापरवाही साबित होती है तो इसे आगे तक ले जाया जाएगा. सांसद ने कहा कि मेवाड़ 36 कौम को साथ लेकर चलता है. भाजपा किसी प्रकार की अराजकता या विवाद नहीं चाहती. फिर भी ऐसी हरकतें क्यों की जा रही है. इसकी तह तक जाएंगी और दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी.
गलती सुधारें: इधर, मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के मुखिया व नाथद्वारा विधायक विश्वराजसिंह मेवाड़ ने भी वीडियो जारी कर कहा कि राणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलकर आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग करने वाले कुछ लोगों का ओछा हथकंडा उजागर हुआ. अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे इसमें सुधार करें. सड़क के नाम के पीछे ऐसी राजनीति क्यों हो रही है?.