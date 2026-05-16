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पेट्रोल डीजल की महंगाई पर महिला कांग्रेस का धक्का मार्च, दोपहिया वाहनों को पेट्रोल पंप तक घसीटा

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का भोपाल में विरोध प्रदर्शन. जमकर की नारेबाजी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MP MAHILA CONGRESS PROTEST
पेट्रोल डीजल की महंगाई पर महिला कांग्रेस का धक्का मार्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 8:30 PM IST

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भोपाल: राजधानी में शनिवार को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस ने अनोखा धक्का मार्च निकाला. महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी के नेतृत्व में कार्यकर्ता दोपहिया वाहनों को धक्का देते हुए न्यू मार्केट स्थित पेट्रोल पंप पहुंचीं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से पेट्रोल भरवाकर ईंधन कीमतों में राहत देने की मांग उठाई.

'सरकार सिर्फ त्याग की करती है अपील'

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने कहा, "पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि गैस सिलेंडर, सब्जियां और रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु महंगी हो चुकी है." उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही है, जबकि आम जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही. सरकार सिर्फ त्याग करने की अपील करती है लेकिन लोगों की परेशानियां कम करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं."

दोपहिया वाहनों को पेट्रोल पंप तक घसीटा (ETV Bharat)

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल का हवाला

रीना बोरासी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, "वर्ष 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी कांग्रेस सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखा था. उस समय देश आर्थिक संकट के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा, जबकि आज आम जनता महंगाई से परेशान है."

PETROL DIESEL RATES INCREASE
मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का भोपाल में विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

चुनाव खत्म होते ही बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम

महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता रोशनी यादव ने कहा, "पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है और डीजल की कीमतों ने मध्यमवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है. ईंधन महंगा होने से मालभाड़ा बढ़ रहा है, जिसका असर राशन, सब्जी और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर साफ दिखाई दे रहा है."

MADHYA PRADESH MAHILA CONGRESS
केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी (ETV Bharat)

महिला कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए गए. साथ ही कहा कि चुनाव के दौरान किए गए कई वादे भी पूरे नहीं हुए. प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो प्रदेशभर में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.

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